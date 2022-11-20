شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية للتخلص من السعال والبرد فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء وتغير الفصول تتزايد فرص الإصابة بالسعال والبرد، ومن الشائع الإصابة بسيلان الأنف أو انسداده والاحتقان والزكام والعطس والتهاب الحلق وغير ذلك، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية للتخلص من السعال والبرد في الشتاء، بحسب موقع "Health".

الشتاء هو أيضًا موسم أصعب إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة حيث يتزايد تعرضهم للسعال والبرد والحالات الأخرى ذات الصلة. لماذا يزداد السعال والبرد في الشتاء؟ يعتبر السعال والبرد الشائعان ظاهرة على مدار العام، ولكن ترتفع الحالات مع حلول فصل الشتاء. ورغم أننا قد نفترض أن فصل الشتاء هو الذي يسبب المرض، فإنه في الواقع فقط يحدث بسبب زيادة التعرض للفيروسات.

بعض الأسباب لشيوع السعال والبرد في الشتاء هي: -البيئة الداخليةخلال فصل الشتاء، يريد الناس حماية أنفسهم من البرد قدر الإمكان. لذلك ، يميلون إلى البقاء في الداخل قدر الإمكان. يمكن أن يؤدي استنشاق الهواء المعاد تدويره إلى تخفيف انتشار الفيروسات. -انخفاض نسبة الرطوبةسبب آخر لانتشار فيروس السعال والبرد يمكن أن يكون انخفاض الرطوبة في المباني ذات التدفئة المركزية من المرجح أن تعيش مثل هذه الفيروسات لفترة أطول في ظروف أكثر جفافاً. -الاقتراب من الأشخاص نظرًا لأن مناطق مثل المكاتب والمدارس يكون الأشخاص على اتصال وثيق، فإنها تفتح الفرصة لانتشار الفيروس. لذلك ، فإن بداية فصل الشتاء الوقت المثالي للتركيز على طرق زيادة المناعة التي يمكن أن تحمينا من العدوى والفيروسات المحتملة التي يمكن أن تسبب إجهاد السعال والبرد.

بينما يجب عليك اتخاذ خطوات وقائية لتجنب الإصابة بنزلة برد، يجب أن تكون العلامات الأولى للسعال مؤشراً لتجنب تفاقمه.

عادة ، يتعافى الأشخاص في غضون 7 إلى 10 أيام تقريبًا. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، أو الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي ، قد ينتهي بهم الأمر إلى الإصابة بمرض خطير كما يلعب تلوث الهواء دوره أيضًا في تفاقم الحالة.

يكمن الحل الوحيد في تقوية مناعتك لمحاربة السعال والبرد.

نصائح لزيادة المناعة ضد السعال والبرد 1- الطعام و الشراب ما تأكله وتشربه له تأثير كبير على حالتك الصحية أثناء تغيير الموسم ، ابتعد تناول الأطعمة المجمدة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والأطعمة التي يصعب هضمها والحلويات المسببة للالتهابات والأطعمة التي ينتج عنها المخاط مثل منتجات الألبان. اختر أطعمة مثل الزنجبيل والثوم والعسل والكركم والشاي الساخن أو الحساء لتهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال.

2- النشاط البدني ينصح الخبراء دائمًا بممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين اليومية هذا لا يؤدي فقط إلى زيادة المناعة ضد السعال والبرد ، ولكن العديد من الحالات الصحية الأخرى ، بما في ذلك الصحة العقلية. يمكن أن يؤدي الانخراط في شكل أو آخر من أشكال التمارين - سواء كان ذلك في الجري أو تمارين القوة أو تمارين التنفس أو اليوجا - إلى الحفاظ على رئتيك ومسالكك الهوائية نظيفة مع مرور الوقت.

يمكن لبعض تمارين التنفس البسيطة أن تحسن قدرة الرئة وتجعلها أقوى لمحاربة الإجهاد الناجم عن السعال والبرد.

علاجات طبيعية للسعال والبردإن الغرغرة بالمياه المالحة، وملعقة من العسل، وشاي الزنجبيل الدافئ والبخار هي بعض الطرق القديمة الجيدة التي يسارع كبار السن في المنزل إلى اقتراحها لعلاج العلامات الأولى للسعال والبرد.





- الريحان:"ملك الأعشاب" ، له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات ومضادة للفطريات. من بين فوائده الصحية العديدة ، يمكن أن يساعد في منع ظهور البرد حتى أن الكثير من الناس يستهلكون شاي الريحان لتعزيز المناعة وإبعاد الحساسية.

-العرقسوس: علاج لتهدئة تهيج الحلق كما أن لديه القدرة على علاج السعال الجاف. -الراحةلا تقلل من أهمية الراحة إذا كنت تريد التعافي السريع من السعال والبرد، كلما أجهدت نفسك ، زادت احتمالية أن تسوء حالتك قد تكون العلامات الأولى للسعال هي طريقة جسمك ليخبرك بالراحة. -حافظ على رطوبتكقد يؤدي السعال إلى الشعور بجفاف الحلق استمر في احتساء الماء الفاتر أو الشاي بالأعشاب لتهدئة حلقك الملتهب.