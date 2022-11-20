شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من التهاب الفم مما يؤثر على يومهم وعدم قدرتهم على تناول الطعام، وهنا يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب الفم وفقا لما ذكره موقع dentalhealth

س:ما هو التهاب الفم؟

ينتج التهاب الفم عن خميرة أو فطريات تسمى المبيضات، و إنها ليست عدوى نمررها أو ننقلها للآخرين ، لأننا جميعًا لدينا بعض المبيضات في أفواهنا، و يمكن أن يظهر القلاع في أجزاء أخرى من الجسم ، ولكن عندما يصيب الفم قد يطلق عليه "التهاب الفم السني".

س:من يمكنه الإصابة بالتهاب الفم؟

من المرجح أن يتأثر مرتدي أطقم الأسنان ، إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحفاظ على نظافة فمهم، مرضى السكر وأي شخص يتناول المنشطات ، إما عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الفم ، قد يعانون أيضًا من مشاكل.

بعض المضادات الحيوية مسؤولة عن التسبب في مرض القلاع. يجد الكثير من الناس أن تناول بعض المضادات الحيوية يشجع على عودة العدوى ، خاصة إذا تم تناولها على مدى فترة طويلة من الزمن.

س:كيف يمكن لطبيب الأسنان التعرف عليها؟

عند إخراج طقم الأسنان ، قد يتمكن فريق طب الأسنان من رؤية منطقة حمراء جدًا أسفل طقم الأسنان قد يكون هناك أيضًا مناطق حمراء مؤلمة في زاوية الشفاه.

س:لماذا يحتاج التهاب الفم إلى علاج؟

إذا لم يتم علاجها ، يمكن أن تسبب الحالة ألمًا في الفم وقد تؤدي إلى تركيب أطقم الأسنان بشكل سيئ في المستقبل.

س:كيف يتم علاج التهاب الفم؟

نظافة الفم الجيدة من المهم الحفاظ على نظافة فمك قدر الإمكان وشطف فمك وطقم الأسنان بعد الوجبات يشجع التدخين على نمو المزيد من عدوى الخميرة.

الحفاظ على أطقم الأسنان نظيفة قدر الإمكان أبقِ أطقم الأسنان بعيدًا عن فمك قدر الإمكان ، وبالتأكيد طوال الليل. تختفي بعض عدوى الخميرة تمامًا إذا لم ترتدي أطقم الأسنان في الليل لمدة أسبوعين.

القاعدة العامة لتنظيف أطقم الأسنان هي:

اغسل أسنانك بالفرشاة ونقعها كل يوم.

نظف طقم الأسنان بالفرشاة أولًا للمساعدة في إزالة أي بقايا من الطعام.

استخدم منظف أطقم الأسنان غير الكاشطة وليس معجون الأسنان.

احرص على عدم الفرك بشدة لأن ذلك قد يتسبب في حدوث أخاديد في السطح.

تأكد من تنظيف جميع أسطح التركيبة بما في ذلك السطح الذي يلائم اللثة هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم أي نوع من مثبتات الأسنان.

انقع أطقم الأسنان كل يوم في محلول لتنظيف أطقم الأسنان.

سيساعد ذلك على إزالة البلاك والبقع المستعصية المتبقية.

سيساعد أيضًا على تطهير أطقم الأسنان ، مما يجعلها تشعر بالانتعاش.

إذا كان طقم أسنانك يحتوي على أجزاء معدنية ، فلا تستخدم أي شيء يحتوي على مادة التبييض.