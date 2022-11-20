شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق للوقاية من عدوى الالتهاب الرئوي.. منها أطعمة غنية بفيتامين سي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي هو حالة رئوية معدية تسبب التهاب الأكياس الهوائية المرنة العديدة التي تشكل الرئتين، مما يقلل من قدرة الرئتين على العمل، حيث يجد المريض صعوبة في التنفس، ويسعل مع بلغم أو صديد، ويعاني من حمى وقشعريرة، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا"، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي.





أعراض الالتهاب الرئوييمكن أن تكون الأعراض خفيفة للبعض أو مهددة للحياة للبعض الآخر وتشمل الأعراض:

-السعال الذي قد يسبب تراكم المخاط

-ارتفاع درجة الحرارة

-الصداع

-قشعريرة أو تعرق شديد

-ضيق التنفس أثناء المشي أو الحركة الجسدية أو حتى بدون نشاط

-فقدان الشهية

-قئ و غثيان

-ألم في الصدر أثناء السعال أو التنفس

-الشعور بالإرهاق والتعب

أسباب الالتهاب الرئوي

السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي هو العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات.

تنتشر العدوى في الغالب من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب - عن طريق قطرات السعال عند العطس أو السعال.

تمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل أو القيح، مما يسبب السعال وصعوبة التنفس وألم الصدر الذي يزداد سوءًا مع كل نفس، وارتفاع في درجة الحرارة، وقشعريرة مرتجفة.

في حين أن المضادات الحيوية يمكن أن تشفي غالبية الأفراد، يمكن أن يكون المرض قاتلاً عند الأطفال الصغار وكبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا) والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.