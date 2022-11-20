شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة نزلات البرد والفيروس المخلوى.. تناول الخضراوات والزبادى والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأطباء من الوباء الثلاثي هذا العام ، نتيجة زيادة حالات الفيروس المخلوي التنفسي ، وحالات الإنفلونزا، ووباء كورونا المستمر، مؤكدين أن هناك طرقًا للاستعداد لعدوى محتملة هذا الشتاء ومن المهم تحضير أجسامنا من خلال التركيز على نظام المناعة الصحي، لإعداد جهاز المناعة لديك ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأمريكى، بالحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة ، وتناول الفيتامينات، والحصول على نوم جيد ليلاً كل ليلة، يمكن أن تساعدنا هذه الخطوات في الحصول على مناعة صحية ، ولكن هناك دائمًا احتمالا أن تظل مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا، عندما يحدث هذا، من المهم أن يكون لديك مخزون وثلاجة مليئة بالأطعمة المفيدة لتعزيز المناعة، وإليك الأطعمة وفقا لما نشره موقع "eatthis".





الفاكهة والخضراوات الملونةيمكن أن يساعدك وجود بعض المنتجات الملونة في متناول اليد عندما تمرض على التعافي بسرعة أكبر، تساعد مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأنثوسيانين والكاروتينات على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب ضررًا لخلاياك وتضر بجهاز المناعة لديك، توجد الفلافونويد في الأطعمة مثل التوت واللفت والكرنب وحتى الشوكولاتة الداكنة، توجد الأنثوسيانين في التوت والعنب والرمان، وتوجد الكاروتينات في المنتجات البرتقالية والأصفر والأحمر مثل القرع والمانجو، والمشمش .

فيتامين سيفيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك ضد الأمراض والمرض، في الواقع ، يمكن أن يساعد هذا الفيتامين خلايا الدم البيضاء على النمو والإنتاج ، وهو النوع الذي يحتاجه جسمك للمساعدة في مكافحة العدوى، علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد فيتامين سي في محاربة الجذور الحرة ، على غرار مضادات الأكسدة الأخرى ،يمكنك أيضًا الحصول على فيتامين سي اليومي من الأطعمة المختلفة أيضًا، في البرتقال و الطماطم وعصير الطماطم والفلفل الأحمر والفاكهة الحمضية الأخرى مثل الفراولة والخضروات الخضراء مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء. لحم بقرإذا كنت من آكلي اللحوم ، فقد تستفيد من الاحتفاظ ببعض اللحم البقري الخالي من الدهون في متناول يدك عندما تحتاج إلى زيادة المغذيات بعد الإصابة بالمرض، الزنك معدن يساعد في الحفاظ على نظام مناعة قوي ، وتعتبر لحوم البقر مصدرًا ممتازًا للزنك ، حيث توفر ما يقرب من نصف ما تحتاجه في اليوم.





زبادي يونانيالزبادي اليوناني يمكن أن يساعد في توفير العناصر الغذائية الأساسية لجسمك ، لأنه مصدر طبيعي للعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل البروتين وفيتامين ب 12 والسيلينيوم والزنك، يوفر الزبادي اليوناني أيضًا مستنبتات حية ونشطة تعمل كبكتيريا" جيدة "في الأمعاء وتساعد على حماية الجهاز الهضمي.





شاي أخضرتناول بعض الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في صحتك العامة ، خاصة خلال موسم الأنفلونزا، لأن الشاي الأخضر يحتوي على مادة لبوليفينول ، وهي مضادات أكسدة قوية ثبت أنها تساعد في مكافحة الأمراض، تميل البوليفينول إلى تنشيط إشارات المسارات المختلفة في جهاز المناعة عند وجود غاز أجنبي لمساعدة الجسم على الاستجابة بأي طريقة ضرورية للمساعدة في محاربته.