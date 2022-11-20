شكرا لقرائتكم خبر عن آثار الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية.. 8 نصائح وقائية ضد مقاومة البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشأ مقاومة المضادات الحيوية عندما تطور البكتيريا دفاعات ضد المضادات الحيوية التي تهدف إلى قتلها، نتيجة لذلك ، لم تعد الأدوية فعالة ضد السلالات المقاومة الجديدة، ويمكن أن تتطور العدوى المقاومة للأدوية التي قد يكون من الصعب علاجها.

بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في كثير من الأحيان إلى مقاومة البكتيريا في الجسم، مما يؤدي إلى حالات أكثر خطورة.

إذا كنت تتناول الأدوية كثيرًا أو في ظل ظروف غير مقبولة ، فقد تصبح البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، يشار إلى هذا باسم مقاومة المضادات الحيوية أو البكتيريا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطالة مدة الإقامة في المستشفى، مما يجعل الشفاء من الالتهابات البكتيرية أمرًا صعبًا للغاية بل ومميتًا في ظروف نادرة وفقا لموقع " healthsite".

آثار للاستخدام المفرط للمضادات الحيوية: قد تؤدي إلى الإسهال:

من المرجح أن تنتشر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مثل المطثية العسيرة للأطفال الذين يتلقون المضادات الحيوية لعدوى الجهاز التنفسي العلوي، قد يعاني المرضى الذين يعانون من بكتيريا الأمعاء البشرية من إسهال حاد للغاية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول العديد من المضادات الحيوية في وقت واحد يزيد من خطر الإصابة بالإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية.

يمكن أن ينتج دم في البراز:

الدم أو المخاط في الكرسي من الآثار الشديدة لاستخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تعاطي المضادات الحيوية إلى تدمير جزء كبير من الجراثيم المعوية الطبيعية ، مما يزيد من خطر انتشار الجراثيم الأكثر عدوانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

يغير الفلورا في القناة الهضمية:

النظام البيئي الدقيق لميكروبات الأمعاء يمكن أن يتأثر باستخدام المضادات الحيوية لفترات طويلة، تزيد المضادات الحيوية من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بها عن طريق تغيير البيئة المعوية لتشجيع نمو الجراثيم.

قد تؤدي إلى آلام في المعدة:

بعد تناول المضادات الحيوية، من المرجح أن يبلغ المرضى عن زيادة أعراض الجهاز الهضمي مثل الانزعاج والتشنج.

كيفية الحماية من مقاومة المضادات الحيوية

أفضل دفاع ضد مقاومة المضادات الحيوية هو الوقاية، تشمل العديد من الإجراءات التي يمكن للأشخاص اتخاذها لحماية أنفسهم وعائلاتهم ، بما في ذلك:

تعرف على كيفية استخدام المضادات الحيوية بشكل صحيح: لا تتطلب جميع أنواع العدوى العلاج بالمضادات الحيوية، فمن خلال الطبيب الخاص بك ، تتلقى المضاد الحيوي المناسب بالجرعة الصحيحة في الوقت المناسب تسبب الفيروسات بشكل شائع التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، ولا تعمل المضادات الحيوية، إذا قال طبيبك إن المضادات الحيوية ليست ضرورية ، فلا تصر أبدًا على الحصول عليها.

اطرح أسئلة: ناقش المضادات الحيوية التي يصفها لك طبيبك واكتشف أي آثار جانبية محتملة. تعرف أيضًا على ما يفعلونه للحفاظ على سلامة مرافقهم ووقف الأمراض الجديدة.

التعرف على العلامات: تعلم كيفية اكتشاف علامات العدوى في مراحله الأولى، بعد ذلك ، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تشك في وجود مرض أو أن حالتك لا تتحسن أو تزداد سوءًا.

تحضير الطعام بأمان: يمكن أن تصبح الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضروات واللحوم ، ملوثة بالبكتيريا.

احصل على أيدي نظيفة: ملايين البكتيريا موجودة باستمرار في أجسامنا، غسل اليدين بشكل متكرر يمكن أن يساعد في محاربة الجراثيم وتجنب الأمراض.

لا تقم أبدًا بتوزيع أو استخدام المضادات الحيوية غير المستخدمة: لا تتناول المضادات الحيوية إلا وفقًا لتوجيهات طبيبك أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية المؤهلين.

احصل على التطعيم: يجب أن تكون التطعيمات حديثة ، ويمكن أن تساعد التطعيمات السنوية في تجنب المرض.

قم بإعداد الطعام بأمان في المنزل: قم بالتنظيف والعزل والتحضير والاسترخاء.