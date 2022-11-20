شكرا لقرائتكم خبر عن داء السكرى وصحة القلب.. كيف يؤثر ارتفاع السكر فى الدم على قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المهم جدًا الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم لديك تحت السيطرة لتجنب المضاعفات، فمع مرور الوقت ، يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الجلوكوز في الدم إلى تلف العديد من الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والأعصاب والعينين والكليتين، مما يزيد من خطر الإصابة بحالات صحية خطيرة أخرى.

وفقا لموقع " healthsite"، مرض السكري هو حالة مع ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن أن يكون بسبب مقاومة الأنسولين أو إنتاج الأنسولين غير الكافي، الأنسولين مادة يفرزها البنكرياس وتساعد على معالجة الجلوكوز في الجسم.

هناك ثلاثة أنواع شائعة من مرض السكري:

داء السكري من النوع الأول (سكري الأحداث) : لا يوجد علاج له، ويتطلب دائمًا تناول الأنسولين بانتظام.

داء السكري من النوع 2 : قد يصيب البالغين أو الأطفال، يشاهد عادة في الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة، اعتمادًا على مستويات السكر ، يمكن إدارته من خلال التغييرات الغذائية فقط أو الأدوية أو كليهما.

سكري الحمل : يمكن أن يؤثر مرض السكري أثناء الحمل على كل من الأم والجنين. يمكن أن يؤدي إلى عيوب في النمو ، الولادة المبكرة ، طفل ثقيل ، طفل مصاب بداء السكري.

مرحلة ما قبل الإصابة بمرض السكري هي عندما تكون نسبة السكر في الدم مرتفعة ولكنها ليست عالية بما يكفي لتسمية مرض السكري، ولكنه عامل خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 والمضاعفات الأخرى ذات الصلة.

داء السكري وصحة القلب: تعرف على الصلة

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة الجلوكوز في مرض السكري على الأوعية الدموية والأعصاب، العمل الإضافي يشمل القلب والعينين والكلى. يضاعف داء السكري من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من الأحداث القلبية الوعائية الكبرى أو يضاعفها ثلاث مرات. يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب وانخفاض تدفق الدم إلى اعتلال الشبكية والفشل الكلوي والقرحة والعدوى.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول إلى جانب مرض السكري إلى تفاقم الأمور. في النهاية ، يزيد من فرص

مرض الشريان التاجي: انسداد الشرايين في القلب مع ترسبات الكوليسترول وقد يسبب النوبات القلبية. هذه هي مشكلة القلب الأكثر شيوعًا في العالم.

قصور القلب: فشل القلب في ضخ الدم الكافي للجسم.

اعتلال عضلة القلب: مشاكل عضلة القلب.

اليوم ، يعاني ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري وتتزايد الأعداد بسرعة. يمكن أن يكون وراثيًا (تاريخ عائلي لمرض السكري) أو قد يكون بسبب خيارات نمط الحياة غير الصحية مثل النظام الغذائي غير الصحي والتدخين و / أو الكحول.

طرق لمنع أو تأخير مضاعفات مرض السكري

الخطوة الأولى والأهم للحد من المضاعفات هي التشخيص المبكر والوعي. استشر خبيرًا وتحدث عن الطرق المختلفة للوصول إلى التشخيص، هناك اختبار فعال وبأسعار معقولة لتشخيص مرض السكري.

ثانيًا ، اتباع أسلوب حياة صحي يشمل الغذاء الصحي ، والإقلاع عن التدخين ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وفقدان الوزن ، واتباع نصيحة طبيبك فيما يتعلق بالأدوية الموصوفة.

كن على دراية بمستويات السكر في الدم المستهدفة ، وماذا تفعل إذا انخفضت مستويات السكر في الدم أو ارتفعت ، والآثار الجانبية لأدوية السكري التي تتناولها ، وتفاعلات أدوية السكري مع الأدوية الأخرى التي تتناولها، تحقق بانتظام من مستويات الجلوكوز في الدم.