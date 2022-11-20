شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفوائد الغذائية لفاكهة الكيوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكيوى من أفضل أنواع الفاكهة التي يفضلها منها الكثيرون حيث يتميز بمذاقه الطيب والمميز كما يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والعدوى وهو من الفواكه المفضله في فصل الشتاء نظرا لما يحتويه من خصائص تساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا.

وحسب ما ذكره موقع food.ndtv فأن فوائد فاكهة الكيوى هي:

مصدر غني بفيتامين سي

إذا كنت تعتقد أن الليمون والبرتقال هما أعلى مصادر فيتامين سي ، ففكر مرة أخرى! وفقًا للتقسيم الغذائي لفاكهة الكيوي ، يحتوي كل 100 جرام على 154 في المائة من فيتامين سي ، أي ضعف نسبة الليمون والبرتقال، يعمل فيتامين سي كمضاد قوي للأكسدة ، حيث يقضي على الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الالتهاب أو السرطان، كما أنه يساعد في تعزيز مناعة الجسم ضد مسببات الأمراض الضارة.

محفز النوم

هل تواجه مشكلة في النوم؟ كشفت دراسات عديدة أن فاكهة الكيوي تحتوي على العديد من المركبات المفيدة طبيًا ، ومن بينها مضادات الأكسدة والسيروتونين التي قد تكون مفيدة في علاج اضطرابات النوم و يقال أن تناول حبتين من ثمار الكيوي قبل النوم بساعة واحدة يمكن أن يساعد بشكل كبير في إحداث النوم.

مصدر جيد للألياف الغذائية

هذه الفاكهة الغريبة مليئة بالألياف الغذائية ، مما يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ليدز ، فإن زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) وأمراض القلب التاجية (CHD). وفقًا للباحثين في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس ، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تبقي واحدًا ممتلئًا لفترة أطول وتتحكم في علامات التمثيل الغذائي مثل ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم كما أنه يسهل فقدان الوزن وغالبًا ما يوصى به لمرضى السكر.

يساعد في الهضم

تحتوي فاكهة الكيوي على إنزيم معروف باسم الأكتينيدين المعروف بخصائصه في إذابة البروتين ، و يساعد في هضم البروتينات في الجسم ومن المعروف أيضًا أنه يساعد المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

مصدر جيد للفولات

ليس من دون سبب أن الصينيين يقدرون الكيوي لخصائصه الطبية إنه مصدر جيد لحمض الفوليك ، الذي يقال أنه مفيد للحوامل لأنه يساعد في نمو الجنين ، مما يجعله يتمتع بصحة جيدة. كما يعتبر مفيدًا لنمو الأطفال.

قوة الفيتامينات والمعادن

فاكهة الكيوي مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات أ ، ب 6 ، ب 12 ، هـ ، والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم تساهم هذه بشكل جماعي في الأداء السليم للجسم مثل الدورة الدموية عبر الأوعية ، ومكافحة الإجهاد ، وامتصاص الحديد لعظام وأسنان صحية ، ورؤية جيدة ، وما إلى ذلك، المستويات العالية من البوتاسيوم ، 312 مجم لكل 100 جرام ، تساعد في الحفاظ على الدم الضغط بينما المغنيسيوم يساعد في وظائف الأعصاب والعضلات.

بشرة جميلة

الكيوي قلوي بطبيعته ، مما يعني أنه يساعد في مواجهة تأثيرات الأطعمة الحمضية التي نستهلكها في كثير من الأحيان الجسم الصحي هو الجسم الذي يتمتع بتوازن جيد في درجة الحموضة ، مما يساعد في إبقائك نشيطًا ومليئًا بالطاقة وبشرة شابة يقال إن الفيتامينات الموجودة في الكيوي (C و E) مفيدة للبشرة لأنها تعمل كمضادات للأكسدة ، وتمنع تدهور الجلد خذ بضع شرائح وقم بتطبيقها على بشرتك للحصول على نتائج جيدة.

بالإضافة إلى الصفات المذكورة أعلاه ، تحتوي ثمار الكيوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والكاروتينات ، والبوليفينول ، وتعزز صحة القلب. بمعنى ، فوائد الكيوي لا حصر لها ، وإضافتها إلى نظامك الغذائي سيكون مفيدًا جدًا.