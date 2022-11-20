شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تجعلك تشعر بالألم عند مضغ الطعام.. أبرزها تسوس الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب التي تجعل مضغ الطعام مؤلمًا ، بما في ذلك التجاويف غير المعالجة التي تطورت إلى إصابة الأعصاب ، وخراج الأسنان التي سبق علاجها ، والتهاب اللثة ، والشعور بالألم أو الانزعاج أثناء المضغ هو عرض شائع نسبيًا يمكن أن يكون علامة على المشكلات الأساسية في الفك وتجويف الفم وعضلات المضغ أو الأنسجة المرتبطة، و يمكن أن يكون مؤشرًا بارزًا للأسنان أو مخاوف صحية آخرى وإليك بعض الأسباب المحتملة للأعراض ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

تسوس الأسنان تسوس الأسنان والمشكلات المرتبطة به ،هي من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة ألم أو انزعاج شديد أثناء مضغ الطعام أو مواد أخرى مثل العلكة أو الحلوى الصلبة، يمكن أن يكون هناك أيضًا إحساس بالضغط أو الخفقان ، وحساسية ملحوظة لدرجة الحرارة (على سبيل المثال ، للوجبات في الميكروويف أو المطبوخة بالفرن أو الآيس كريم ، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة المؤقت) ، رائحة الفم الكريهة (رائحة الفم الكريهة) ، الحمى ، الصداع (بما في ذلك الصداع النصفي، ناتج عن تهيج العصب الثلاثي التوائم المركزي للإحساس في الوجه والفك) ، وتورم. يعد الوعي بهذه الأعراض أمرًا مهمًا لأن تسوس الأسنان يمكن أن يتطور بشكل مطرد في شدته لتشمل القضايا التي تحتاج إلى عناية طبية فورية ، لا سيما في حالة تفاقم الخراج الناجم عن البكتيريا المسببة للأمراض مثل المكورات العنقودية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات تهدد الحياة .



اضطرابات المفصل الصدغي الفكي- (TMJ) اضطرابات المفصل الصدغي الفكي- (TMJ) " اضطرابات المفصل الصدغي الفكي - يُشار إليها عمومًا باسم TMJ - هي مجموعة غير متجانسة من الحالات ذات العرض المتغير، وهي تنتج بشكل عام عن خلل في المفصل (الارتباط بين عظمتين) ) الذي يربط عظم الفك السفلي (الفك السفلي) بجزء من الجمجمة يسمى العظم الصدغي ، على جانبي الرأس أو العضلات أو الأنسجة الضامة ذات الصلة. TMJ أكثر شيوعًا نسبيًا عند النساء خاصة بين أعمار 20 و 40 ، ويمكن أن يكون لها العديد من الأسباب والارتباطات بما في ذلك الإصابة (مثل الصدمة الناتجة عن حادث أو الرياضة) ، والتهاب المفاصل ، وصرير الأسنان (طحن الأسنان المزمن) ، والإجهاد ، والألم العضلي الليفي ، واختلال التجويف الفموي. في حين أن الأعراض متغيرة للغاية ، فإن الألم أو الانزعاج في حركة المضغ شائع جدًا ، إلى جانب آلام الرأس أو الرقبة ، أو التشنج (تشنجات أو ضيق في الفك) ، أو ترهل الوجه ، أو صوت يشبه النقر (أو فرقعة) في الفك .

سرطان الفمفي حين أن تسوس الأسنان من أكثر مصادر الألم أو عدم الراحة شيوعًا في المضغ ، فإن سرطان الفم هو أحد أكثر الأسباب المحتملة خطورة ، ويجب أخذها في الاعتبار بشكل خاص في الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مضغ التبغ ، التدخين ، أو استهلاك الكحول بكثرة مثل هذه السرطانات غير شائعة نسبيًا ولكنها تظهر بوتيرة أكبر خاصة في أولئك الذين يمضغون التبغ الذي لا يدخن ، ويمكن أن تشمل الخدين الداخليين (مثل الغشاء المخاطي الشدقي أو الغشاء المخاطي للفم) ، أو أرضية أو سقف الفم ، أو اللثة أو اللسان أو الهياكل الفموية الأخرى، مما قد يؤدي إلى الشعور بالألم أو عدم الراحة أثناء المضغ.

احتقان أو التهاب الجيوب الأنفيةيتم تغذية الجيوب الأنفية من خلال الفروع الحسية لنفس العصب - العصب الثلاثي التوائم (العصب القحفي الخامس) - والذي ينقل أيضًا الإحساس من جذور الأسنان العلوية ، وبالتالي يسجل الألم من وجع الأسنان. لذلك، فإن تهيج الجيوب الأنفية بسبب الحساسية أو الالتهابات يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الألم أو عدم الراحة في المضغ، يمكن أن تؤثر الحساسية الأنفية والجيوب الأنفية بشكل كبير على نوعية الحياة - مما يؤدي إلى إضعاف النوم والمشاركة في المهام اليومية .