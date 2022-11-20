شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكملات لا يجب تناولها فى المساء.. أبرزها فيتامين د والكالسيوم وزيت السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء إن ملايين الأشخاص يتناولون الفيتامينات يوميًا للمساعدة في الحفاظ على الصحة العامة، ولكن لن يكون لها تأثير إيجابي إذا تم تناولها في الوقت الخطأ من اليوم، لا يمكن لجسمك امتصاص الفيتامينات بالكامل إلا إذا كنت تعرف أنسب وقت لتناولها، إليك ما يجب معرفته عن المكملات الغذائية قبل تناولها ولماذا يكون الوقت من اليوم مهمًا مع بعض المكملات، وفقا لما نشره موقع "eatthis". فيتامينات بتوجد ثماني مجموعات مغذية في فيتامينات ب ولكل منها دور حيوي في الطاقة والحفاظ على صحة الخلية. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من نقص في فيتامينات ب مثل بعض الحالات الصحية مثل مرض كرون ، والذي يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص الفيتامينات أو كبار السن أو الحمل أو النظام الغذائي، يمكن أن تتراوح أعراض النقص في أي مكان من التعب ، والتغير في المزاج ، وفقر الدم ، وتورم اللسان ، والتهابه ، والصعوبات المعرفية ، والضعف ، ومشاكل التوازن ، والأحاسيس الغريبة ، والتنميل ، أو الوخز في اليدين أو الساقين أو القدمين.

يجب أن يتم تناول فيتامينات ب عادة في الصباح، وهذا يشمل فيتامين ب 12 وفيتامين ب 6، يمكن لفيتامين ب 6 أن يتداخل مع النوم ويمكن أن يؤثر على الأحلام إذا تم تناوله في المساء، يلعب فيتامين ب دورًا في إنتاج الطاقة وتحفيزها الدماغ، من المحتمل أن تؤثر على النوم وتوفر تأثيرًا منشطًا إذا تناولتها في الليل. أوصي بالصباح فقط لهم. "

تعتبر فيتامينات B القابلة للذوبان في الماء إضافة رائعة لأي نظام مكمل غذائي ، ولكن يجب تناولها في الصباح أو في النهار، لا ينبغي تناول فيتامينات ب في المساء لأنها تعمل في الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة لذلك ، فإن تناولها مع اقتراب موعد النوم يمكن أن يزعج أو يمنع النوم. كما أنها قابلة للذوبان في الماء ، مما يعني أنه يمكن تناولها بدون طعام أو دهون غذائية ، كما يمكن امتصاصها بسهولة .

مادة الكافيين

مكملات ما قبل التمرين شائعة بين الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام ، وقد يكون لها تأثير مفيد على الأداء الرياضي والطاقة. تحتوي العديد من مكملات ما قبل التمرين على مادة الكافيين أو المواد الكيميائية المماثلة التي يمكن أن تعزز إنتاج الطاقة وكذلك اليقظة بما أن الكافيين عقار منشط ، فليس من الجيد استخدام هذه المنتجات في المساء لأنها قد تسبب الأرق أو تتعارض مع جودة النوم بشكل عام.



يعلم الجميع عدم تناول حبوب الكافيين في الليل، ولكن يفاجأ الكثيرون باكتشاف أن لياليهم التي لا ينامون فيها قد تكون هي نتيجة المصادر المخفية للكافيين في نظام المكملات المسائية.

5 فيتامين د والكالسيومزاد استخدام فيتامين (د) بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب الاعتقاد بأنه يساعد في الحماية من كورونا لا يوجد سوى بضع دراسات توضح الأوقات الأفضل لتناول هذا الفيتامين. على سبيل المثال، بعض تشير الدلائل إلى أن أجسامنا قد تربط فيتامين (د) بضوء الشمس والنوم، وفي الليل، هناك زيادة طبيعية في الميلاتونين (الذي يعزز النوم) وقد يؤدي تناول فيتامين (د) ليلاً إلى تعطيل النوم، ولكن على المرء أن يتناول وجبة جيدة مليئة الدهون للمساعدة في امتصاص فيتامين د وهو عشاء لبعض الناس.

لذا، راقب كيف يتفاعل جسمك وعاداتك الغذائية وخطط وفقًا لذلك. يرتبط الكالسيوم وفيتامين د ارتباطًا وثيقًا ويتم امتصاصهما معًا بشكل أفضل. كما يتنافس الكالسيوم مع المغنيسيوم على الامتصاص في المعدة والمغنيسيوم يعزز النوم والاسترخاء لذلك، لتحقيق أقصى استفادة من المغنيسيوم، استهلك الكالسيوم وفيتامين د في وقت مبكر من اليوم مع الوجبات الدسمة.

زيت سمكلقد ارتفعت شعبية مكملات زيت السمك على مدار العقد الماضي في عالم الصحة والعافية، يمكن لأي شخص الاستفادة من دمج مكمل زيت السمك في نظامه اليومي ومع ذلك ، توقيت هذا المكمل مهم لفعاليته ولتجنب الآثار الجانبية السلبية،لأن زيت السمك يحتوي على نسبة عالية من الدهون ، فإن تناوله قبل النوم يمكن أن يسبب أعراض ارتجاع الحمض مثل عسر الهضم وحرقة المعدة، أظهرت الأبحاث أنه من الأفضل امتصاصه عند تناوله مع مصدر للدهون ، فإن تناوله في الصباح مع وجبة فطور أو غداء يحتوي على مصدر صحي للدهون سيكون مثالياً لمنع قلة النوم بسبب الارتجاع.