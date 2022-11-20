شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانين من حرقة معوية متكررة أثناء الحمل؟ إليك كيفية علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ينسكب حمض المعدة من المعدة إلى المريء، يترتب على ذلك ارتداد الحمض، ويتسبب فى إحساس مزعج وحرق في الصدر، الحموضة المعوية والارتجاع الحمضي شائعان بشكل خاص بين النساء الحوامل، وإليك أسباب الحموضة المعوية لدى النساء الحوامل وكيفية تجنبها، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

لماذا النساء الحوامل عرضة للحموضة المعوية؟يمر الطعام عبر العضلة العاصرة للمريء السفلية (LES)، وهي صمام عضلي ، وإلى المعدة أثناء الهضم الطبيعي. LES هو أحد مكونات الممر بين المريء والمعدة، يفتح للسماح للطعام بالدخول ويغلق لمنع ارتجاع عصارة المعدة.

يرتاح LES بشكل كافٍ عندما يكون لديك ارتجاع حمضي أو حرقة معدة لارتفاع حمض المعدة إلى المريء هذا قد يؤدي إلى حرقان وألم في منطقة الصدر، قد ترتخي العضلة العاصرة المريئية السفلى وعضلات المريء الأخرى بشكل متكرر أثناء الحمل بسبب التغيرات الهرمونية، نتيجة لذلك ، قد تتسرب المزيد من الأحماض ، خاصةً عندما تكون مستلقيًا أو بعد فترة وجيزة من تناول وجبة كبيرة.



في أغلب الأحيان في الثلث الثالث من الحمل، تم الإبلاغ عن حرقة شديدة من قبل أكثر من نصف جميع النساء الحوامل، الأشخاص الذين عانوا من حرقة المعدة قبل الحمل والذين لديهم حالات حمل سابقة هم أكثر عرضة للإصابة بها.

كيف تعالج الحموضة المعوية للمرأة الحامل؟هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها علاج ومنع حرقة المعدة في المستقبل إذا كنت حاملاً وتواجهها كثيرًا فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها:

1. تناول المزيد من البروبيوتيكيتم الاحتفاظ بجهازك الهضمي ككل في حالة صحية جيدة بواسطة الكائنات الدقيقة الموجودة في أمعائك من خلال تعزيز البكتيريا "الجيدة" ، تساعد مكملات البروبيوتيك الجهاز الهضمي على محاربة البكتيريا "السيئة". الاستهلاك اليومي لمكملات البروبيوتيك لعلاج حرقة المعدة. يعتبر الزبادي من أكثر أنواع البروبيوتيك المتاحة شيوعًا بالنسبة للنساء.

2. تمرن يوميًابعد نصف ساعة من تناول الطعام ، فإن التنزه لمدة 10 دقائق يساعد في الهضم، يخفف تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي بعض الضغط الواقع على معدتك، ما يقلل من احتمالية ارتجاع الحمض إلى المريء.

3. جرب مضادات الحموضةمضادات الحموضة المتاحة بدون وصفة طبية ، مثل هيدروكسيد المغنيسيوم وكربونات الكالسيومن بشكل عام ، استخدامها طوال فترة الحمل آمن، نظرًا لأنها تغطي المريء ، فقد تكون أدوية الحرقة السائلة أكثر نجاحًا في علاج حرقة المعدة.

4. تجنب الأطعمة التي تسبب حرقة المعدةلم يكن مفاجئًا لأحد أن الأطعمة الحارة والحمضية تسبب إنتاج حمض المعدة أكثر من الأطعمة العادية، تجنب الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشوكولاتة والمشروبات الغازية، تجنب الأطعمة المقلية أو الدهنية أيضًا لأنها تعيق عملية الهضم.

5. شاي الأعشابشاي الأعشاب معروف بآثاره المهدئة وهو آمن للشرب أثناء الحمل، قبل استخدام أي أعشاب أو شاي عشبي أثناء الحمل، يجب عليك مراجعة طبيبك. لتحديد ما إذا كانوا يقدمون أي علاج طبيعي للحموضة المعوية، جرب احتساء هذه الأنواع من الشاي، والتي يتم تقديمها في متاجر الأطعمة الصحية، بعد العشاء.