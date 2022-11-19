شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض مزمنة تؤثر على صحتك النفسية.. منها الغدة الدرقية ومشاكل القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن بعض الأمراض المزمنة يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بمشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق؟، وأثبتت الأبحاث أن هذه الأمراض قد تؤثر على أفكارك ومشاعرك وسلوكياتك، كما يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتك على إدارة التوتر والتعامل مع الضغوطات اليومي والحفاظ على علاقات صحية، في هذا التقرير نتعرف على الأمراض المزمنة التي تؤثر على صحتك النفسية، بحسب موقع "Health".

علامات التحذير من مشكلة الصحة النفسيةهذه بعض العلامات الأكثر شيوعًا للإصابة بمشكلة الصحة النفسية، وفقًا للعديد من السلطات الصحية:

-قلة النوم أو كثرة النوم

-مستويات طاقة منخفضة

-النسيان

-عدم الاهتمام المفاجئ بالأنشطة الاجتماعية

-تغيير في عادات الأكل

-خدر أو تنميل

-الشعور بالارتباك

-ألم غير مبرر

- تقلبات المزاج





أمراض مزمنة تؤثر على صحتك النفسية فيما يلي بعض الأمراض الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسية خطيرة مثل الاكتئاب والقلق وغيرهما. 1- أمراض القلبأمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وربطت العديد من الدراسات بين أمراض القلب ومشاكل الصحة العقلية.

في حين أنه من الشائع الشعور بالحزن أو الاكتئاب بعد المعاناة من مشكلة في القلب، إلا أن استمرار الشعور بالحزن قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة.

ربطت العديد من الدراسات بين اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل القلب مثل قصور القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

إذا ترك مرض السكر دون علاج ، يمكن أن يزداد الاكتئاب سوءًا ويؤدي إلى التوتر والقلق. 3- الغدة الدرقيةيتأثر جسمك بالكامل عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح يمكن أن يؤدي الكثير من هرمون الغدة الدرقية إلى فرط نشاط الغدة الدرقية ، ويمكن أن يؤدي القليل منه إلى قصور الغدة الدرقية. ربطت العديد من الدراسات الغدة الدرقية بالاكتئاب. وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث الغدة الدرقية وجود علاقة بين الغدة الدرقية والاكتئاب. 4- فيروس العوز المناعي البشري فيروس نقص المناعة البشرية يهاجم جهاز المناعة لديك وإذا ترك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الإيدز بينما تزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى. تشير التقارير إلى أنه يمكن أيضًا أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب. وجدت المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن 39%من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية يعانون من الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

5- التصلب المتعدد إنه مرض يؤثر على جهاز المناعة من خلال مهاجمة الطبقة الواقية من الخلايا العصبية في الدماغ إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يسبب التصلب المتعدد ضررًا دائمًا. وجدت العديد من المجلات الطبية صلة بين التصلب المتعدد والاكتئاب والقلق والتأثير البصلي الكاذب. 6- السرطانأثناء الشعور بالحزن أو القلق إذا كان من المتوقع إصابة شخص ما بالسرطان فإنه يؤدي أحيانًا أيضًا إلى نتائج أكثر خطورة على الصحة العقلية. 6- السرطانأثناء الشعور بالحزن أو القلق إذا كان من المتوقع إصابة شخص ما بالسرطان فإنه يؤدي أحيانًا أيضًا إلى نتائج أكثر خطورة على الصحة العقلية.

2- داء السكريوفقًا لمراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC) ، يمكن أن يجعل مرض السكري مشاكل الصحة العقلية أسوأ، حيث أن مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار 2-3 مرات مقارنة بالأشخاص ذوي المستويات الطبيعية للسكر في الدم.

وفقًا لمؤسسة الصحة العقلية في اسكتلندا ، فإن مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق.

ضع في اعتبارك أن هناك عددًا كبيرًا من الأسباب التي تؤثر على صحتك العقلية، ومن الأفضل أن تتصل بطبيبك لمعرفة السبب الدقيق للمشكلة.