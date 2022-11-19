شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات يجب أن تعرفها عن الفيروس المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الفيروس المخلوي التنفسي في إصابة الرئتين وممرات التنفس، وفي البالغين والأطفال الأصحاء قد تظهر أعراض نزلات البرد فقط، مثل انسداد أو سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع الخفيف والسعال والحمى والشعور العام بالمرض، ولكن في الأطفال الخدج والأطفال المصابين بأمراض تؤثر على الرئتين أو القلب أو الجهاز المناعي ويمكن أن تكون عدوى الفيروس المخلوي التنفسي أكثر خطورة، بحسب موقع مستشفى مونتريال للأطفال في كندا. 8 أشياء يجب أن تعرفها عن الفيروس المخلوى التنفسي1. الفيروس المخلوى التنفسي هو سبب رئيسي لأمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال الصغار

بالنسبة لمعظم الرضع والأطفال الصغار، لا تسبب عدوى الفيروس المخلوي التنفسي أكثر من نزلة برد ولكن بالنسبة للأطفال المبتسرين والرضع المصابين بأمراض مزمنة وانخفاض في جهاز المناعة ، يمكن أن تؤدي الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي إلى مشاكل خطيرة.

يمكن أن تُصاب نسبة من هؤلاء الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القصيبات، وهو التهاب في الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين أو الالتهاب الرئوي والذي يمكن أن يهدد الحياة.



2. الفيروس المخلوى التنفسي شديد العدوىيمكن أن ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي من خلال قطرات تحتوي على الفيروس عندما يسعل شخص ما أو يعطس. يمكن أن يعيش أيضًا لبضع ساعات على الأسطح (مثل أسطح العمل أو مقابض الأبواب أو الألعاب) وعلى الأيدي، بحيث يمكن أن ينتشر بسهولة عندما يلمس الشخص شيئًا ملوثًا.3. تحدث عدوى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) غالبًا خلال أشهر الشتاءبينما تستمر العدوى عادةً حوالي أسبوع، قد تستمر بعض الحالات عدة أسابيع.

يمكن أن ينتشر الفيروس المخلوى التنفسي بسرعة من خلال المدارس ومراكز رعاية الأطفال.

غالبًا ما يصاب الأطفال به عندما يحمل الأطفال الأكبر سنًا الفيروس إلى المنزل من المدرسة وينقلونه إليهم يصاب جميع الأطفال تقريبًا بفيروس الفيروس المخلوى التنفسي مرة واحدة على الأقل عندما يبلغون من العمر عامين.



4. يمكن للوالدين وغيرهم من البالغين بسهولة إصابة الأطفال الصغار بالفيروس المخلوى التنفسي نظرًا لأن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تشبه أعراض نزلات البرد (سيلان الأنف، والتهاب الحلق ، والصداع الخفيف، والسعال، وأحيانًا الحمى) ، فقد لا يدرك الآباء وغيرهم من البالغين أنهم مصابون بالفيروس ولكن يمكن أن يظلوا معديين لذلك يمكنهم بسهولة نقل العدوى إلى الأطفال المعرضين لخطر كبير من خلال الاتصال الوثيق.5. يمكنك اتخاذ خطوات إضافية لمنع الإصابة بفيروس الفيروس المخلوى التنفسييمكن أن تساعد النصائح التالية في منع انتشار الفيروس لطفلك:

-اطلب من الناس غسل أيديهم أولاً قبل لمس طفلك.

-تجنب تقبيل وجه طفلك إذا كنت تعانين من أعراض البرد.

-ابق طفلك بعيدًا عن الزحام.

-اغسلي الألعاب وبيئة الطفل بانتظام.

-الحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال المعرضون لمخاطر عالية في الحضانات ، خاصة من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع عندما يكون الفيروس المخلوي التنفسي أكثر انتشارًا.

-إذا أمكن، أبقي طفلك بعيدًا عن أي شخص يعاني من أعراض البرد ، بما في ذلك الأشقاء الأكبر سنًا.

-تجنب البيئات التي بها دخان.



6. لا تستخدم المضادات الحيوية لأنه مرض فيروسي وليس بكتيريلحسن الحظ، فإن معظم حالات الفيروس المخلوى خفيفة ولا تتطلب علاجًا محددًا من الأطباء.

لا تستخدم المضادات الحيوية لأن RSV هو فيروس والمضادات الحيوية فعالة فقط ضد البكتيريا قد يتم إعطاء الأدوية أحيانًا للمساعدة في فتح المسالك الهوائية وتحسين التنفس.



ومع ذلك، في الرضيع، يمكن أن تكون عدوى RSV أكثر خطورة وقد تتطلب دخول المستشفى حتى يمكن مراقبة الطفل عن كثب، وقد يحتاج إلى المزيد من السوائل وربما علاجًا لمشاكل التنفس.7. بالنسبة لمعظم الرضع والأطفال الصغار ، فإن الرعاية المنزلية لفيروس RSV كافية.يشمل العلاج في المنزل:

-إزالة سوائل الأنف اللزجة بحقنة بصيلة باستخدام قطرات محلول ملحي

-استخدام مبخر رذاذ بارد للحفاظ على رطوبة الهواء وتسهيل التنفس

-توفير السوائل بكميات صغيرة بشكل متكرر خلال اليوم

-إعطاء مخفضات للحمى لا تحتوي على الأسبرين مثل الأسيتامينوفين

-بالنسبة للأطفال الذين يعانون من حالات أكثر خطورة تتطلب دخول المستشفى ، قد يشمل العلاج ما يلي:

-الأكسجين

-السوائل الوريدية

-أدوية لفتح الشعب الهوائية8. عدوى RSV يمكن الوقاية منها تمامًاهناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية طفلك من الفيروس المخلوى

أولاً، إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد ، وتنظيف وتطهير الأسطح الصلبة. اغسل يديك وأيدي أطفالك كثيرًا لتقليل انتشار الجراثيم.

يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية لطفلك أيضًا في الحماية من الفيروس المخلوى والأمراض الأخرى. يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة وعوامل مناعية أخرى.