شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات يجب أن تعرفها عن الفيروس المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر
بالنسبة لمعظم الرضع والأطفال الصغار، لا تسبب عدوى الفيروس المخلوي التنفسي أكثر من نزلة برد ولكن بالنسبة للأطفال المبتسرين والرضع المصابين بأمراض مزمنة وانخفاض في جهاز المناعة ، يمكن أن تؤدي الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي إلى مشاكل خطيرة.
يمكن أن تُصاب نسبة من هؤلاء الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب القصيبات، وهو التهاب في الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين أو الالتهاب الرئوي والذي يمكن أن يهدد الحياة.
3. تحدث عدوى الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) غالبًا خلال أشهر الشتاءبينما تستمر العدوى عادةً حوالي أسبوع، قد تستمر بعض الحالات عدة أسابيع.
يمكن أن ينتشر الفيروس المخلوى التنفسي بسرعة من خلال المدارس ومراكز رعاية الأطفال.
غالبًا ما يصاب الأطفال به عندما يحمل الأطفال الأكبر سنًا الفيروس إلى المنزل من المدرسة وينقلونه إليهم يصاب جميع الأطفال تقريبًا بفيروس الفيروس المخلوى التنفسي مرة واحدة على الأقل عندما يبلغون من العمر عامين.
5. يمكنك اتخاذ خطوات إضافية لمنع الإصابة بفيروس الفيروس المخلوى التنفسييمكن أن تساعد النصائح التالية في منع انتشار الفيروس لطفلك:
-اطلب من الناس غسل أيديهم أولاً قبل لمس طفلك.
-تجنب تقبيل وجه طفلك إذا كنت تعانين من أعراض البرد.
-ابق طفلك بعيدًا عن الزحام.
-اغسلي الألعاب وبيئة الطفل بانتظام.
-الحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال المعرضون لمخاطر عالية في الحضانات ، خاصة من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع عندما يكون الفيروس المخلوي التنفسي أكثر انتشارًا.
-إذا أمكن، أبقي طفلك بعيدًا عن أي شخص يعاني من أعراض البرد ، بما في ذلك الأشقاء الأكبر سنًا.
-تجنب البيئات التي بها دخان.
لا تستخدم المضادات الحيوية لأن RSV هو فيروس والمضادات الحيوية فعالة فقط ضد البكتيريا قد يتم إعطاء الأدوية أحيانًا للمساعدة في فتح المسالك الهوائية وتحسين التنفس.
-إزالة سوائل الأنف اللزجة بحقنة بصيلة باستخدام قطرات محلول ملحي
-استخدام مبخر رذاذ بارد للحفاظ على رطوبة الهواء وتسهيل التنفس
-توفير السوائل بكميات صغيرة بشكل متكرر خلال اليوم
-إعطاء مخفضات للحمى لا تحتوي على الأسبرين مثل الأسيتامينوفين
-بالنسبة للأطفال الذين يعانون من حالات أكثر خطورة تتطلب دخول المستشفى ، قد يشمل العلاج ما يلي:
-الأكسجين
-السوائل الوريدية
أولاً، إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد ، وتنظيف وتطهير الأسطح الصلبة. اغسل يديك وأيدي أطفالك كثيرًا لتقليل انتشار الجراثيم.
يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية لطفلك أيضًا في الحماية من الفيروس المخلوى والأمراض الأخرى. يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة وعوامل مناعية أخرى.