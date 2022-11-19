شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت مصابًا بمرض السكري.. إليك أفضل 5 فواكه يمكن تناولها منها التفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، تحتوي الفاكهة على الكربوهيدرات ويمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم ، لذلك من المهم أن تحسبها كجزء من وجبتك أو وجبتك الخفيفة إذا كنت مصابا بمرض السكرى، وإليك خمس فواكه يسهل العثور عليها يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لمرضى السكري، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 توت

كوب واحد من التوت البري يوفر 80 سعرًا حراريًا ، و 20 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 3 جرامات من الألياف، كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي ، حيث يوفر 15٪ من الكمية اليومية الموصى بها، التوت مليء أيضًا بالمغذيات النباتية التي تسمى بوليفينول ، والتي تشمل الأنثوسيانين ، والتي توجد في الأطعمة ذات اللون الأزرق والأحمر، تم اعتمادهم أيضًا على أنهم يتمتعون بصحة جيدة للقلب من خلال برنامج شهادة فحص القلب التابع لجمعية القلب الأمريكية.

2 تفاح

توفر تفاحة واحدة متوسطة الحجم 77 سعرًا حراريًا و 2 جرامًا من الألياف و 21 جرامًا من الكربوهيدرات. يحتوي أيضًا على فيتامين سي ، يوفر التفاح أيضًا مركبات الفلافونويد التي تسمى فلوريدزين وكيرسيتين ، والتي أظهرت الأبحاث أنها تساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان.

3 بطيخ

يحتوي البطيخ على 92٪ ماء، لكل كوبين ، 80 سعرة حرارية و 21 جرامًا من الكربوهيدرات و 1 جرام من الألياف، إنه مصدر ممتاز لفيتامين ج ، يوفر 25٪ من الكمية اليومية الموصى بها - ويوفر أيضًا فيتامينات أ وب 6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والثيامين والفوسفور.

4 فراولة

توفر حصة واحدة من ثماني حبات فراولة متوسطة 45 سعرة حرارية ، و 7 جرامات من السكر ، و 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف الغذائية ، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين سي حيث يوفر 140٪ من الكمية اليومية الموصى بها ويوفر حمض الفوليك والبوتاسيوم أيضًا.

5 جريب فروت

نصف حبة جريب فروت متوسطة يوفر 41 سعرة حرارية ، و 10 جرامات من الكربوهيدرات ، و 1 جرام من الألياف، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين سي حيث يوفر ما يقرب من 50٪ من الكمية اليومية الموصى بها، يعتبر الجريب فروت أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر.