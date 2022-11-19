شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت مصابًا بمرض السكري.. إليك أفضل 5 فواكه يمكن تناولها منها التفاح والان مع تفاصيل الخبر
1 توت
كوب واحد من التوت البري يوفر 80 سعرًا حراريًا ، و 20 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 3 جرامات من الألياف، كما أنه مصدر جيد لفيتامين سي ، حيث يوفر 15٪ من الكمية اليومية الموصى بها، التوت مليء أيضًا بالمغذيات النباتية التي تسمى بوليفينول ، والتي تشمل الأنثوسيانين ، والتي توجد في الأطعمة ذات اللون الأزرق والأحمر، تم اعتمادهم أيضًا على أنهم يتمتعون بصحة جيدة للقلب من خلال برنامج شهادة فحص القلب التابع لجمعية القلب الأمريكية.
2 تفاح
توفر تفاحة واحدة متوسطة الحجم 77 سعرًا حراريًا و 2 جرامًا من الألياف و 21 جرامًا من الكربوهيدرات. يحتوي أيضًا على فيتامين سي ، يوفر التفاح أيضًا مركبات الفلافونويد التي تسمى فلوريدزين وكيرسيتين ، والتي أظهرت الأبحاث أنها تساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان.
3 بطيخ
يحتوي البطيخ على 92٪ ماء، لكل كوبين ، 80 سعرة حرارية و 21 جرامًا من الكربوهيدرات و 1 جرام من الألياف، إنه مصدر ممتاز لفيتامين ج ، يوفر 25٪ من الكمية اليومية الموصى بها - ويوفر أيضًا فيتامينات أ وب 6 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والثيامين والفوسفور.
4 فراولة
توفر حصة واحدة من ثماني حبات فراولة متوسطة 45 سعرة حرارية ، و 7 جرامات من السكر ، و 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف الغذائية ، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين سي حيث يوفر 140٪ من الكمية اليومية الموصى بها ويوفر حمض الفوليك والبوتاسيوم أيضًا.
5 جريب فروت
نصف حبة جريب فروت متوسطة يوفر 41 سعرة حرارية ، و 10 جرامات من الكربوهيدرات ، و 1 جرام من الألياف، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين سي حيث يوفر ما يقرب من 50٪ من الكمية اليومية الموصى بها، يعتبر الجريب فروت أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر.