شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية و"فيفا" يطلقان تطبيقًا رقميًا جديدًا لزيادة النشاط البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة في قطر وفيفا تطبيقًا رقميًا جديدًا مصممًا للمساعدة في زيادة النشاط البدني وتحسين صحة وعافية ملايين الشباب، وهو تطبيق ألعاب يستخدم تتبع الحركة المتقدم جنبًا إلى جنب مع تقنية الذكاء الاصطناعي لتزويد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا بتجربة ألعاب فيديو قوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، تتطلب الألعاب مجموعة من الحركات المختلفة التي تطور مهارات بدنية مختلفة ومناسبة للأطفال من جميع مستويات اللياقة البدنية.

توصي منظمة الصحة العالمية جميع الأطفال والمراهقين بالحصول على ما متوسطه 60 دقيقة من النشاط البدني الهوائي المعتدل الشدة يوميًا، بما في ذلك الأنشطة التي تقوي العضلات والعظام 3 مرات على الأقل في الأسبوع، ومع ذلك، فإن أكثر من 80% من المراهقين لا يستوفون هذه التوصيات، وتشير التقديرات إلى أن الأطفال والمراهقين يمكن أن يقضوا أكثر من 8 ساعات من يوم استيقاظهم في حالة الخمول وعدم النشاط، وهو سلوك مرتبط بضعف اللياقة وزيادة الوزن وقلة النوم، من المأمول أن يحفز التطبيق العديد من المبادرات المماثلة لجعل الأطفال أكثر نشاطًا في جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "للنشاط البدني المنتظم فوائد كبيرة مدى الحياة للصحة البدنية والعقلية، وهو ضروري للنمو الصحي للأطفال"، "تفخر منظمة الصحة العالمية بإطلاق تطبيق GenMove Season1 مع قطر اليوم، يمكن أن يكون هذا النوع من الابتكار الرقمي أداة قوية للوصول إلى الشباب وتحفيزهم على الحركة، وخاصة الأطفال الذين قد لا يمارسون الرياضة بانتظام ".

تم إطلاق التطبيق اليوم من قبل الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في قطر، الذي يقام لأول مرة في الدولة، يتم تنظيم المشي لمسافة 3 و 5 كيلومترات لإشراك الناس من جميع الأعمار، ولتعزيز فوائد النشاط البدني.

قالت الدكتورة حنان محمد الكواري: "تفخر قطر بإطلاق هذا الابتكار المهم للأطفال عشية كأس العالم FIFA الفيفا قطر 2022، نحن ملتزمون ببذل أقصى ما في وسعنا لزيادة النشاط البدني وبناء صحة الشباب هنا في قطر وحول العالم.

وأضافت، لقد أثرت جائحة كورونا بشدة على الشباب، مما حد من التربية البدنية والرياضات المدرسية - لذلك من الأهمية بمكان أن نستثمر في تعزيز النشاط البدني والاستفادة من التقنيات الرقمية لتوفير طرق جديدة وممتعة للنشاطن مؤكدة، إنه تم تصميم ألعاب GenMove حول الرياضات الشعبية مثل كرة القدم وتتضمن إجراءات مثل القفز والوصول والركل لبناء ثقة الأطفال وتمتعهم بالحركة. يمكن لعب الألعاب في الداخل أو الخارج وتحتاج فقط إلى هاتف محمول أو جهاز لوحي IOS أو Android ومساحة صغيرة لتنشيط الأطفال.

قال أليسون بيكر، سفير منظمة الصحة العالمية للنوايا الحسنة لتعزيز الصحة وحارس المرمى الوطني البرازيلي،"إن التطبيق الجديد GenMove تساعدك فى قضاء وقت ممتع مع أطفالك، أو بمفردك والقيام بشيء صحي.

قالت الدكتورة فيونا بول، رئيسة وحدة النشاط البدني في منظمة الصحة العالمية: "تكلفة الخمول البدني على أنظمة الرعاية الصحية العامة مرتفعة للغاية"، "لذلك، فإن جعل الأطفال يستمتعون بالنشاط وبناء العادات في كل يوم أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض غير المعدية في المستقبل، مثل أمراض القلب وزيادة الوزن والسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري والعديد من أنواع السرطانن حيث تشجع المنصة الشباب على مشاركة تحركاتهم في الاحتفال بالأهداف عبر الإنترنت وتكوين متابعين من الشباب النشطين خلال كأس العالم.