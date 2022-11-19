شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لنظام غذائى يساعد على فقدان دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى معظم الناس من مشكلة دهون البطن أو الكرش، ويعد فقدان الدهون في منطقة البطن هدفًا شائعًا لفقدان الوزن، وينتهي الأمر بالناس إلى تجربة كل أنواع الحميات الغذائية والتدريبات لفقدان الدهون، وهناك بعض النصائح الغذائية التي يمكنك اتباعها لتقليل دهون البطن، بحسب موقع "Health". 5 نصائح لنظام غذائي للمساعدة في تقليل دهون البطن 1. رفع مستوى تناول الألياف تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل نخالة القمح ونخالة الشوفان وتعتبر الألياف من العناصر الغذائية الأساسية التي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان وتعني الألياف ببساطة تلك الكربوهيدرات التي لا يمكن لأمعائك هضمها. اعتمادًا على كيفية ذوبانها في الماء، فهي من نوعين - قابل للذوبان وغير قابل للذوبان.

تتمثل أهم وظيفة للألياف غير القابلة للذوبان في إضافة الحجم والمحتوى إلى البراز، مما يساعد في مشاكل مثل الإمساك.

من ناحية أخرى ، تتحد بعض أنواع الألياف القابلة للذوبان مثل بيتا جلوكان والجلوكومانان مع الماء لتكوين مادة تشبه الهلام تعمل على إبطاء عملية إطلاق الطعام المهضوم في الأمعاء عن طريق المعدة.

يمكن أن يكون لاستهلاك المزيد من الألياف القابلة للذوبان تأثير كبير على صحتك والتمثيل الغذائي، مما يساعدك على إنقاص الوزن.

2. قل لا للكربوهيدرات المكررةمن الأفضل تجنب الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والكعك والبيتزا لأنها تلحق الضرر بأمعائك. هذا يزيد من اضطراب التوازن الهرموني، وبالتالي يساهم في زيادة الوزن. 3. قلل من تناول الكربوهيدراتقلل من تناول الكربوهيدرات بنسبة 40% عندما تتجاوز سن الأربعين وذلك لأننا مع تقدمنا في العمر، تقل قدرة الجسم على حرق الكربوهيدرات كوقود، مما يجعلنا نكتسب المزيد من الوزن حول المعدة. 4. تناول وجبات صغيرة لتقليل دهون البطنيُنصح بتناول وجبات الطعام في أجزاء صغيرة كل بضع ساعات.

الوجبة الصغيرة هي نصف حجم وجبتك العادية إنه خفيف وسهل الهضم ويقلل من الانتفاخ وعلى المدى الطويل يمكن أن يساعدك على تقليل دهون البطن.

5. تناول وجبة كل 4 ساعاتيقول معظم الخبراء أنه من المهم أن تكون على دراية بما نأكله و من المهم بنفس القدر توخي الحذر عند تناول الطعام.

يساعد تناول الطعام كل أربع ساعات في جعل عملية التمثيل الغذائي تعمل بشكل أفضل ، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويساعدنا على الشعور بالشبع لفترة طويلة.