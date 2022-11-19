شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تزيد اضطرابات الأكل من خطر إصابتك بهشاشة العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن صحة عظامك أمر بالغ الأهمية حقًا ونظامك الغذائي له علاقة كبيرة به، وهشاشة العظام مرض يحدث بسبب انخفاض كثافة المعادن في العظام وكتلة العظام، هذا يؤدي إلى تغييرات في جودة وهيكل العظام ويقلل من قوة العظام ويزيد من خطر الاصابة بالكسور، وهو مرض صامت لأنه لا يمكن لأي شخص أن يشعر بأن العظام تضعف حتى يحدث أي شيء كبير مثل الكسر أو آلام الظهر أو الإصابة، في هذا التقرير نتعرف على كيف تسبب اضطرابات الأكل هشاشة العظام، بحسب موقع "Health". ما هى اضطرابات الأكل؟ اضطرابات الأكل هي حالات سلوكية يمكن أن تحدث بسبب اضطرابات في عادات الأكل يمكن أن يؤثر على وظائف الشخص الجسدية والنفسية والاجتماعية لفترة طويلة. هناك أنواع مختلفة من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي ، والشره المرضي العصبي ، واضطراب البيكا ، واضطراب الاجترار.

نظرًا لأن اضطرابات الأكل هي مشاكل نفسية، فإن الفرد لا يدرك مدى تدمير نفسه وهكذا، يأخذه تدريجياً إلى طريق هشاشة العظام. كيف تحدث هشاشة العظام بسبب اضطرابات الأكل؟ هشاشة العظام من أكثر الأمراض التي تحدث بسبب اضطرابات الأكل شيوعًا. قلة تناول الكالسيوم وفيتامين د ، وتقييد تناول الطعام والمشروبات الغازية تؤدي إلى هشاشة العظام.

عندما يتأثر الفرد باضطرابات الأكل ، فإنه يحد ببطء من تناول الطعام الصحي لهذا السبب ، قد يبدأ الشخص في نقص الكالسيوم وفيتامين د من الجسم هذا يؤدي إلى تفاقم المرض.

أسباب هشاشة العظامفي المرحلة المبكرة من المرض، لن تكون هناك أعراض. ومع ذلك، يبدأ الناس في إدراك ذلك بعد أيام قليلة من خلال أعراض هشاشة العظام ، والتي تشمل:

-آلام أسفل الظهر ، آلام العمود الفقري ، كسور انضغاطية ، فقدان الطول بمرور الوقت بالسنتيمتر.

-مشاكل الأسنان ، بما في ذلك تخلخل الأسنان وانحسار اللثة وتركيب أطقم الأسنان غير الملائمة أو المفكوكة.

-قد يتطور الوضع المنحني في مراحل لاحقة.



1. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د 1. تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د فيتامين د ضروري لنمو العظام وأيضا الكالسيوم يلعب دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم الغذائي من الأمعاء وترسبه في العظام. يساعد كفاية فيتامين (د) خلال فترة المراهقة على تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة ، حيث يعد نقص فيتامين (د) وانخفاض تناول الكالسيوم من عوامل الخطر المهمة لهشاشة العظام.

علاج هشاشة العظام:تعتبر الوقاية دائمًا نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين د.

المستويات الموصى بها من فيتامين د هي 2000 وحدة دولية / يوم (400 وحدة دولية = 10 ميكروجرام).



3. ممارسة الرياضةتمارين تقوية العضلات مثل المشي والركض واليوجا والتمارين 3. ممارسة الرياضةتمارين تقوية العضلات مثل المشي والركض واليوجا والتمارين الرياضية وصعود السلالم واستخدام الأوزان الحرة والأربطة المرنة لمدة 15 أو 30 دقيقة يوميًا حسب العمر والحالة الصحية هذه هي الطريقة الأكثر فائدة لبناء قوة العظام. 4. عادات الأكل الصحية تأكد من أن النظام الغذائي يشمل الفواكه الطازجة والكثير من الخضار الورقية ومنتجات الألبان والمكسرات - مثل اللوز والجوز والبقوليات والحليب ومنتجات الألبان. أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار لإدارة هشاشة العظام:

2. تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيومالكالسيوم معدن غذائي رئيسي له الكثير من الآثار على الصحة الكالسيوم ضروري لنمو وإطالة الأسنان القوية والعظام وإشارات الأعصاب وتقلص العضلات وإفراز بعض الهرمونات والإنزيمات. النسبة الغذائية الموصى بها للكالسيوم هو 1000 مجم / يوم.

-تغييرات في نمط الحياة مثل النشاط البدني المنتظم وممارسة التمارين الروتينية

-تغيير أنماط النظام الغذائي ، بما في ذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د

-تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د

-علاج الآلام الشديدة بالتشاور مع الطبيب.