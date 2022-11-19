شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب الغثيان.. 6 طرق سهلة وفعالة لمنع القيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القيء هو شعور مزعج يمكن أن تشعر به وهو التفريغ القسري لمحتوى المعدة عن طريق الفم، وأحيانًا الأنف، والغثيان يمكن أن يكون مؤشرًا على مشكلة خطيرة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية منع القيء لتجنب المضاعفات، بحسب موقع "Health".





الأسباب الشائعة للقيءالقيء ليس مرضًا، بل هو أحد أعراض مجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك التهاب الزائدة الدودية، والصداع النصفي، والتسمم الغذائي ، ودوار الحركة ، والإفراط في تناول الطعام ، وانسداد الأمعاء ، والارتجاج ، وإصابات الدماغ الأخرى.

في حين أنه في بعض الحالات قد لا يعني شيئًا سوى عرض من أعراض الغثيان ، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة.



قد يكون علامة على حالة أكثر خطورة، بما في ذلك النوبات القلبية ومشاكل الكلى أو الكبد ومشاكل الجهاز العصبي المركزي وأورام المخ وبعض أنواع السرطان.أعراض القيءتشمل بعض الأعراض الشائعة للقيء ما يلي:

-إسهال

-حُمى

-دوار

-التعرق المفرط

-ألم صدر

--دوخة

-النعاس

-فم جاف

-انخفاض وتيرة التبول

-حُمى

-سرعة النبض

-ألم المعدة كيف نمنع القيء والغثيان؟الطرق التالية التي يمكن أن تساعدك على منع القيء والغثيان:1. لا ترهق نفسكيمكن أن تجعلك التمارين تشعر بالغثيان، وإذا كنت تشعر بالفعل بالرغبة في التقيؤ، فإن النشاط المفرط سيجعل الأمر أسوأ النشاط وقلة النوم قد يزيدان الغثيان سوءًا. 2. ابق رطبًايعتبر شرب الماء من أفضل الطرق لتجنب القيء.

حافظ على ترطيب جسمك من خلال احتساء الماء أو المشروبات الباردة أو الصافية أو الغازية أو اللاذعة مثل الزنجبيل أو عصير الليمون وقد يكون شاي النعناع مفيدًا أيضًا. ويمكن تجنب الجفاف بمساعدة منتجات معالجة الجفاف عن طريق الفم.3. الابتعاد عن العطور القويةبقدر ما تحب أن تشم مثل الوردة، فلن تشعر بالرضا إذا شعرت بالغثيان الابتعاد عن المحفزات مثل العطور القوية والروائح الأخرى. حتى الروائح القوية للطعام يمكن أن تجعلك تشعر بالقئ، الروائح القوية ، مثل تلك التي تأتي من الطعام والعطور. أيضًا، تجنب الدخان، والغرف المزدحمة ، والحرارة ، والرطوبة ، والقيادة التي يمكن أن تجعلك تشعر بسوء.4. تناول وجبات خفيفةإن تناول الطعام في الخارج يمكن أن يؤدي إلى القيء إذا كنت تعاني بالفعل من الأعراض ابدأ بأشياء سهلة الهضم مثل الخبز والبسكويت والجيلاتين جرب الحبوب والأرز والفاكهة والأطعمة المالحة أو الغنية بالبروتين والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بمجرد أن تتمكن من تحملها.5. اتباع نظام غذائي صحيغالبًا ما يساعد تغيير نظامك الغذائي في منع القيء.

بشكل عام ، قد ترغب في الامتناع عن تناول وجبات صلبة لمدة تصل إلى 24 ساعة وبدلاً من ذلك تناول الطعام الذي يمكن هضمه بسهولة.





6. الأدوية يمكن أن تساعدقد يساعد تناول أدوية دوار الحركة التي لا تستلزم وصفة طبية إذا كنت ذاهبًا في رحلة ، فإن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لدوار الحركة قد تساعد في تهدئة معدتك المضطربة.