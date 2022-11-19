وزير الصحة الأسبق: السدة الرئوية يطلق عليها القاتل الصامت "تحدث تدريجيا".. صور

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم أستاذ أمراض الصدر ورئیس لجنة الصحة بالبرلمان ووزیر الصحة الأسبق، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن السدة الرئویًة مرض مزمن، وھو قاتل صامت لأنه یحدث تدریجیا نتیجة استنشاق دخان السجائر، أو الشیشة أو تلوث الهواء، ولذلك لا یشعر المریض سوى بالكحة، والبلغم، والنهجان، كما انه یجب الأخذ بعین الاعتبار هذه الأعراض المشار إليها لمرض الانسداد الرئوى المزمن عند تشخیص المرضى الذین تزید أعمارھم عن 35 عاماً، ولديهم عامل خطورة مثل التدخین بشكل عام.

وأضاف، خلال الاحتفال باليوم العالمى للسدة الرئوية، أن علاج السدة الرئویة له عدة جوانب أهمها الوقایة من المرض، وتداعیاته المتمثلة فى الإقلاع عن التدخین وتجنب التعرض للتدخین السلبى، والمواد الكیمیائیة، والملوثات الصناعیة، وزیادة مناعة الجهاز التنفسى بالحد من العدوى التنفسية الفیروسیة، والبكتیریة، والحصول على اللقاحات مثل لقاحات الالتهابات الرئویة، والانفلونزا الموسمية، وتشمل الأدوية العلاجية موسعات الشعب الهوائية طویلة وقصيرة المدى، ویحدد الطبیب العلاج المناسب لكل حالة.

من جانبه قال الدكتور عادل خطاب أستاذ أمراض الصدر بكلیة الطب جامعة عین شمس، وعضو اللجنة العلیا للفيروسات التنفسية، أن السدة الرئویة المزمنة تعد ثالث سبب للوفاة عالمیا، وهناك أدوية تجمع بین عقارین موسعیین للشعب الهوائية فى واحد، كما أن الوقایة والعلاج یساھمان فى الحد من الأعراض

والحد من تدھور وظائف التنفس والإصابة بالنوبات الحادة، ویعد ھذا المرض من الأسباب الرئیسیة للوفاة عالمیاً.

وأشار الخبراء المتخصصون إلى أن أكثر العوامل شیوعا الًمسببة لمرض الانسداد الرئوى المزمن ھو التدخین، وتلوث الهواء،كما تسعى الدولة المصریة دائماً لمنح ملایین المصریین جودة الحیاة طبقا لرؤیتها الواضحة للصحة 2030 والتى تهدف إلى تمتع جمیع المصریین بنظام رعایة صحیة متكامل، وسهل الوصول، وعالى الجودة، قادر على تحسین الظروف الصحیة من خلال التغطیة الوقائیة، وضمان الحمایة للمواطنین، مما یؤدى إلى الازدهار الرفاهية، فضلا عن التنمیة الاجتماعية والاقتصادية، ویؤھل مصر لتصبح رائدة فى مجال خدمات وأبحاث الرعایة الصحیة فى العالم العربى وأفریقیا.