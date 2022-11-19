شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يغرى الأمريكان للحصول على معززات كورونا بتخفيض 20 دولارا على الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن بايدن يغرى الأمريكان للحصول على معززات كورونا هذا الشتاء، وذلك بتخفيض 20 دولارًا على البقالة، وسط ارتفاع التضخم وتباطؤ فى طرح المنتجات، يأمل بايدن أن تعزز الحوافز معدلات تطعيم كورونا.

وقالت الصحيفة، إنه تم إطلاق حملة التعزيز مع ارتفاع معدلات فيروس المخلوى التنفسيRSV ، وحالات الإنفلونزا.

وأوضحت الصحيفة، إنه سيحصل الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح المعزز ضد سلالة أوميكرون Omicron على خصم يصل إلى 20 دولارًا على مشترياتهم هذا الشتاء، موضحة، إنه يأتي ذلك وسط أزمة تضخم متصاعدة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المنزلية الأساسية، حيث وجد تقرير حديث، إن عشاء عيد الشكر هذا العام سيكلف 20% أكثر من العام الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يأتي الحافز المعزز الجديد قبل ارتفاع محتمل في حالات كورونا ودخول المستشفى هذا الشتاء ما قد يضغط على المستشفيات المنهكة بالفعل، حيث يكافح العاملون في مجال الصحة بالفعل مع أسوأ انتشار للإنفلونزا منذ 10 سنوات، ودخول المستشفى الناجم عن فيروس البرد الشائع RSV الفيروس المخلوى التنفسي، حيث تم إلقاء اللوم على كلا الزيادات في الإغلاق الذي يثبط مناعة الناس ضد الفيروسات الموسمية.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى CDC"بعمر 5 سنوات وما فوق للحصول على معزز كورونا ثنائي التكافؤ."

يتناقض هذا مع الدنمارك والنرويج اللتين لم تعدا تقدمان اللقاح سوى لكبار السن، بينما قالت السويد إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا فقط هم من يجب أن يحصلوا على اللقاحات.

وقالت الصحيفة، إنه يأتي برنامج الحوافز الجديد للبيت الأبيض في أعقاب إعلان الإدارة أنها ستتوقف عن دفع ثمن لقاحات كورونا هذا الخريف، يتضاءل التمويل الفيدرالي لعلاج كورونا واللقاحات، وقد أثبت الكونجرس عدم استعداده لتخصيص المزيد.

قريبًا جدًا، أي شخص يريد لقاح أو يحتاج إلى علاج سيتعين عليه الحصول عليها من مستشفى أو من مقدمي الرعاية الصحية الذين يتقاضون رواتبهم من شركة التأمين.

قال الدكتور أشيش جها، منسق الاستجابة لـ فيروس كورونا في البيت الأبيض: آمل أنه في عام 2023، ستشهد تسويق جميع هذه المنتجات تقريبًا ، بعض ذلك سيبدأ بالفعل هذا الخريف، في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، إن شركة فايزر Pfizer قامت بالفعل بمعاينة خططها لمضاعفة سعر اللقاح 3 مرات إلى 130 دولارًا للجرعة، بزيادة قدرها 10000% عن سعر تصنيع اللقاح ، 1.18 دولار، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها إدارة بايدن الخصومات على أنها مكافأة من أجل زيادة معدلات التطعيم، على الرغم من أن الرئيس قد حث الولايات من قبل على سن حوافز مثل هذه، وكثير منهم فعلوا.

كاليفورنيا، على سبيل المثال، أنشأت برنامج You Call the Shot California الذي قدم بطاقات هدايا بقيمة 50 دولارًا للأشخاص الذين حصلوا على لقاحهم.

في أركنساس، كان الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا مؤهلين للحصول على شهادة 20 دولارًا أمريكيًا للألعاب والأسماك لتراخيص الصيد الحكومية.

وفي الوقت نفسه، فإن الحماس لأحدث جيل من اللقاحات المعززة لفيروس كورونا منخفض، وهو مشهد مقلق لمسؤولي الصحة العامة الذين توقعوا ارتفاعًا في الحالات مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.

أفاد مركز السيطرة على الأمراض، أن أقل من 36 مليون أمريكي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق تلقوا اللقاح حتى الآن، حوالي 11%، مضيفا، إنه أول لقاح مصمم لمتغير اوميكرون Omicron ، حيث تم تطوير اللقاحات السابقة لمحاربة سلالة ووهان الأصلية، كان مسؤولو الصحة يأملون في طرح اللقاح بكميات كبيرة في خريف هذا العام على أمل أن يمنع زيادة الفيروس في الشتاء، ومع ذلك، ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة على الرغم من قلة الطلب على اللقاحات الإضافية، يبلغ متوسط ​​عدد الحالات اليومية في أمريكا 40 ألف حالة، و 300 حالة وفاة يوميًا بسبب الفيروس.