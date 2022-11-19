لماذا ترتفع مستويات السكر فى الدم بعد تناول الطعام؟

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لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم بعد الأكل؟
من الشائع أن تحدث قفزة قصيرة في نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة، خاصة إذا كانت تحتوي على الكربوهيدرات قبل أن يبدأ الأنسولين الناتج في أجسامهم في العمل لتقليل الزيادة يشار إلى هذا باسم ارتفاع السكر ما بعد الأكل.
يمكن أن تكون هذه الزيادات أكبر وتستمر لفترة أطول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول - غير القادرين على صنع الأنسولين الخاص بهم.
ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأنسولين الذي يحقنونه (أو يتلقونه عبر مضخة الأنسولين) قد يستغرق وقتًا أطول لبدء العمل من الأنسولين الذي يصنعه الشخص غير المصاب بالسكري عادةً في الجسم لخفض هذه الزيادة بعد الوجبة.
علاوة على ذلك، من الأهمية أن نفهم أن الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول قد يعانون من تغيرات في العديد من إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى هضم الوجبات بشكل أسرع (مما يؤدي إلى وصول الجلوكوز إلى مجرى الدم بشكل أسرع) وقد يؤثر هذا أيضًا على حجم الارتفاع.
على المدى القريب ، يجب أن تقلل من تكرار أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم.
في الوقت نفسه ، يجب أن تركز على زيادة مستويات الطاقة لديك ، والتفكير المعرفي والمهارات الرياضية ، والمزاج العام عن طريق تجنب قراءات ارتفاع السكر في الدم لفترات طويلة بعد تناول الطعام.كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت مستويات السكر في الدم قد ارتفعت؟يمكن أن تحدث طفرات السكر في الدم في أوقات مختلفة ، اعتمادًا على الفرد والطعام ومع ذلك ، غالبًا ما تحدث الذروة بعد الوجبة بعد ساعة واحدة وخمس عشرة دقيقة من بدء الوجبة.
يعد استخدام جهاز مراقبة الجلوكوز المستمر من الأساليب الحديثة لتحديد اتجاهات ما بعد الوجبة ، بدون طريقة وخز الإصبع التقليدية.
تحتوي العديد من المواد الغذائية في نظامنا الغذائي، بما في ذلك الخبز الأبيض والأرز وأغلبية حبوب الإفطار ، على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا ، مما يؤدي إلى إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم بسرعة كبيرة.
مقارنة بشخص غير مصاب بالسكري ، والذي يصنع جسمه الأنسولين الخاص به ، والذي يصل إلى الدم في ثوانٍ فقط ، قد يستغرق الأنسولين سريع المفعول ما يصل إلى 15 دقيقة لبدء العمل.
سيتم التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة بشكل أفضل عن طريق الأنسولين سريع المفعول مقارنة بالأنسولين العادي.3. جدول الحقنيوصى بحقن 15-20 دقيقة قبل الأكل لتقليل زيادات السكر في الدم حيث نقوم بحقن الأنسولين في الدهون الموجودة مباشرة تحت الجلد (تحت الجلد). اعتمادًا على مؤشر نسبة السكر في الدم للطعام الذي ستتناوله وقراءة جلوكوز الدم قبل الوجبة ، يمكنك اختيار الوقت.