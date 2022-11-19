لماذا ترتفع مستويات السكر فى الدم بعد تناول الطعام؟

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القاهرة - سامية سيد - قد يلاحظ الكثيرون ارتفاع نسبة السكر بعد تناول الطعام، لذا قد يساعد تعلم كيفية إدارة ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات في تحسين صحتك العامة وعافيتك لأن ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يسبب أعراضًا مثل العطش والتعب والحاجة المستمرة إلى استخدام الحمام، نتعرف فى هذا التقرير على أسباب حدوث ذلك، بحسب موقع "Health".

لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم بعد الأكل؟

من الشائع أن تحدث قفزة قصيرة في نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة، خاصة إذا كانت تحتوي على الكربوهيدرات قبل أن يبدأ الأنسولين الناتج في أجسامهم في العمل لتقليل الزيادة يشار إلى هذا باسم ارتفاع السكر ما بعد الأكل.

يمكن أن تكون هذه الزيادات أكبر وتستمر لفترة أطول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول - غير القادرين على صنع الأنسولين الخاص بهم.



ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأنسولين الذي يحقنونه (أو يتلقونه عبر مضخة الأنسولين) قد يستغرق وقتًا أطول لبدء العمل من الأنسولين الذي يصنعه الشخص غير المصاب بالسكري عادةً في الجسم لخفض هذه الزيادة بعد الوجبة.

علاوة على ذلك، من الأهمية أن نفهم أن الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول قد يعانون من تغيرات في العديد من إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى هضم الوجبات بشكل أسرع (مما يؤدي إلى وصول الجلوكوز إلى مجرى الدم بشكل أسرع) وقد يؤثر هذا أيضًا على حجم الارتفاع.