شد البطن بوصفات من صنع يديك

بيروت - نادين محمد - نحت البطن حُلم تسعى له الكثيرات؛ حيث إن أغلبنا يعانين من تكتل الدهون في منطقه البطن تحديداً، وبالطبع هي مشكلة مزعجة وعائق أمام ارتداء الملابس الضيقة أو التي تظهر منطقة البطن، وللتخلص من دهون البطن ، ننصحك بالابتعاد عن تناول الأطعمة الضارة والغنية بالدهون والسكريات؛ إضافةً إلى تطبيق أية وصفة من الوصفات التي سنقدمها لك خلال السطور القادمة، والحرص على المواظبة عليها حتى تحصلي على بطن مسطحة أكثر جاذبية.



وصفة أوراق الملفوف لـشدّ البطن



المكونات:

أوراق ملفوف مسلوقة.

طريقة التحضير والاستخدام:

انزعي أوراق الملفوف وقومي بتسخينها على النار، ثم ضعيها على منطقة البطن وشديها.

قومي بلف قطعة من القماش عليها واتركيها طوال اليوم.

كرري تلك العملية باستمرار؛ كي تحصلي على بطن مشدودة.



وصفة زيت الليمون والزنجبيل



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزنجبيل.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح الأحمر.

طريقة التحضير والاستخدام:

توضع المكونات في وعاء نظيف وتخلط جيداً.

تدهن منطقة البطن بالخليط، وتلف بقطعة من النايلون كي تحتبس الحرارة، تترك لمدة ساعتين.

تنظف البطن بالماء الدافئ، وتكرر الوصفة يومياً لمدة شهر.



وصفة القهوة وزيت الزيتون



المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة صغيرة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

تخلط المكونات السابقة جيداً مع بعض؛ حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

نقوم بتطبيق الخليط على المناطق المصابة بالخطوط البيضاء.

نترك الخليط لمدة ساعة، ويمكنك لف المنطقة بغطاء بلاستيك ثم اغسليها بالماء الفاتر.

نحرص على تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوعين.

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