5 فوائد لرجيم الكيتو.. أبرزها علاج تكيس المبيض

بيروت - نادين محمد - زاد الإقبال خلال الفترة الماضية على نظام الكيتو الغذائي لإنقاص الوزن، فهو مفيد للغاية في علاج العديد من الأمراض المزمنة وكذلك تقليل مخاطرها في المستقبل. تشمل بعض الفوائد المعروفة للكيتو.

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1. فقدان الوزن

تقول دراسة إن النظام الغذائي الكيتوني يساعد على تقليل الوزن، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة. أجريت الدراسة على 83 مريضاً يعانون من السمنة المفرطة والذين تم إخضاعهم لنظام الكيتو لمدة 24 أسبوعاً.

أظهرت النتائج انخفاضًا في وزن الجسم وكتلة الجسم ومستويات الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول بدون آثار جانبية.

خلصت الدراسة إلى أن النظام الغذائي الكيتوني يمكن استخدامه كطريقة علاجية محتملة لفقدان الوزن في المستقبل القريب...

2. يحسن مستويات الجلوكوز

يعد الكيتو مفيداً لمن يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2

وقد ساعد تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات على التحكم في مستويات الجلوكوز وتحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي التحكم فى مرض السكري لديهم إلى حد كبير.

3. يحسن الوظائف المعرفية

نظام الكيتو الغذائي يعزز وظيفة الدماغ إلى نطاق واسع، ويحسن تقريباً جميع المجالات المتعلقة بالوظائف المعرفية، كما أنه يساعد في الاضطرابات العصبية الأخرى مثل الزهايمر والنوبات والتصلب المتعدد والتوحد.

4. قمع الشهية

الكيتو يكبح الرغبة في تناول الطعام، فمن يتبعون نظام الكيتو يشعرون بالامتلاء طوال الوقت الذي يمنعهم من تناول الطعام دون داع.

متلازمة المبيض هي اضطراب هرموني شائع عند النساء. السبب الرئيسي هو السمنة التي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين. تقول دراسة إن ستة أشهر من اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد خفضت الوزن ومستويات التستوستيرون ومستويات الأنسولين وأعراض أخرى لدى النساء متلازمة تكيس المبايض.

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