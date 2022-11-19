كيفية إزالة انسداد الأذنين بشكل طبيعي ... 4 علاجات منزلية يجب تجربتها

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة لحدوث انسداد في الأذنين يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة، ويمكن أن يؤدي انسداد الأذنين إلى اضطراب التوازن والتأثير على السمع. إليك بعض الأسباب الأقل شيوعًا لاحتقان الأذن وهي الصداع النصفي وتسرب السائل النخاعي (CSF) وتشمل العلامات والأعراض الشائعة المرتبطة بانسداد الأذنين ما يلي:

إحساس بالضغط في الأذنين

السمع مكتوم

ألم الأذن

شعور بامتلاء الأذن المصابة

رنين في إحدى الأذنين أو كلتيهما

الصورة من موقع freepik

فقدان التوازن أو الدوخة

ضعف السمع

سعال

يمكن أن تشير الأذن المسدودة إلى تراكم السوائل في الأذن، خاصةً إذا كان الشخص مصابًا بالفعل بنزلة برد أو إنفلونزا ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن.

قد يكون انسداد الأذنين مزعجًا للغاية وقد يؤثر على حياتك اليومية ومع ذلك، هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في فك انسداد الأذنين.

1. خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، والذي يمكن أن يشفي التهاب الأذن، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد هذه الخصائص في علاج نزلات البرد أو الإنفلونزا التي ربما تكون قد ساهمت في انسداد أذنيك.

سوف تحتاجين

الصورة من موقع freepik

ملعقة كبيرة من خل التفاح

ملعقة كبيرة ماء مقطر

قطارة

ما عليك القيام به

اخلطي ملعقة كبيرة من كل من خل التفاح والماء المقطر وباستخدام قطارة، صبي ثلاث إلى أربع قطرات من المحلول في الأذن المصابة.

يمكنك تغطية الأذن باستخدام كرة قطنية، ويمكنك إمالة رأسك إلى الجانب الآخر وابقي في الوضع لمدة 5 دقائق وإزالة القطن يمكنك القيام بذلك مرة أو مرتين يوميًا.

2. زيت شجرة الشاي العطري

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، يمكن أن تساعد أنشطة زيت شجرة الشاي في تقليل الالتهاب داخل الأذن ومحاربة الميكروبات المعدية التي قد تسد أذنك.

سوف تحتاجين

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4-5 قطرات من زيت شجرة الشاي

ماء ساخن

وعاء كبير

ما عليك القيام به

أضيفي أربع إلى خمس قطرات من زيت شجرة الشاي في وعاء من الماء الساخن، وانحني نحو الوعاء، بحيث تواجه الأذن المصابة بخار الماء.

غطِي رأسك بمنشفة كبيرة أو بطانية لمنع البخار من التسرب يمكنك القيام بذلك لمدة 10 دقائق مرة أو مرتين يوميًا.

3. ضغط دافئ

يمكن أن يساعد الضغط الدافئ في تقليل الألم الناجم عن انسداد الأذنين. يمكن أن يدخل البخار الناتج عن الضغط إلى قناة الأذن، ويفكك تراكم شمع الأذن، مما يسهل إزالته.

سوف تحتاجين

ضغط دافئ

ما عليك القيام به

الصورة من موقع freepik

ضعي ضغطًا دافئًا أسفل الأذن المصابة لمدة 5-10 دقائق بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام بخار الماء الساخن على الأذن المصابة، ويمكنك القيام بذلك 2-3 مرات يوميًا.

4. الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء (مع / بدون ملح) قد تساعد في منع التهابات الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض احتقان الأنف وانسداد الأذن المصاحب لنزلات البرد أو الإنفلونزا.

سوف تحتاجين

ملعقة صغيرة ملح طعام

كوب ماء دافئ

ما عليك القيام به

الصورة من موقع freepik

أضيفي ملعقة صغيرة من ملح الطعام إلى كوب من الماء الدافئ وتخلط جيداً وتغرغر بالمحلول، ويمكنك القيام بذلك عدة مرات يوميًا.

كيفية منع انسداد الآذان

شرب الكثير من السوائل.

حافظي على رطوبة مجرى الأنف.

إزالة أي ماء أو جسم غريب قد يكون دخل أذنيك.

قومي بإزالة أي فائض من الشمع بين الحين والآخر لتجنب تراكم الشمع الزائد.

انفخي أنفك للتخلص من المخاط المحتبس في الأذنين وكذلك الصدر.

ارتدي سدادات الأذن أثناء السباحة أو الاستحمام. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل خطر دخول الماء إلى عمق قناة الأذن.



الصورة من موقع freepik

المصدر :stylecraze

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