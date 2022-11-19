6 طرق طبيعية لعلاج كحة طفلك.. أبرزها العسل وشوربة الدجاج

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس، يزداد فرص إصابة الكثير من الأطفال بنزلات البرد الشديدة، والتي يصاحبها الكحة، وهذا الأمر يعوق قدرة الطفل علي النوم ليلا، وهناك العديد من الحيل الصحية التي تساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الكحة عند الأطفال، ويقدمها موقع “PARENTS”. - عسل النحل:يعد من الحيلل الطبيعية التي تساهم في تهدئى السعال الليلي لدي الأطفال، كما أنه يحتوي علي بعض الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات، والتي تعمل علي تخفيف الكحة، وأعراض نزلات البرد، ولذا يمكنك إعطاء الطفل ملعقة منه علي الريق، فهو يساهم في تقوية الجهاز المناعي، كما يمكنك تحلية المشروبات الساخنة به.

- شوربة الدجاج:تعد من الطبيعية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشععور بالكحة عند الأطفال، فهي تحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات، ولذا تناول طفلك لها يقللمن حدة الشعور والاصابة بالكحة، وأيضا يساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مضاعفات مرتبطة بنزلات البرد. - المشروبات الساخنة أو الدافئة:لها دور كبير في تخفيف حدة الكحة عند الاطفال، ويساهم بشكل كبير في الحصول علي قسط كافي من النوم، وأيضا يساهم بشكل كبير تقليل حدة ألم الحلق، كما أنها لها دور كبير في إذابة البلغم في الصدر، ولذا يمكنك تناول اليانسون أو النعناع، أو الزعتر. - تشغيل مرطب ومنقي الهواء:

له دور كبير في تنقية الهواء، وتهدئة السعال الليلي عند الأطفال، وذلك نظرا لتخفيف احتقان الأنف والحلق، وهذا ما أكده المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- المضمضة بالماء والملح:لها دور كبير في تهدئة الكحة لدي الأطفال، لأنها تعمل علي تطهير الجهاز التنفسي العلوي مما يعمل علي تقليل حدة الكحة بشكل ملحوظ.