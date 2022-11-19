شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. فى 6 أسئلة تعرفى على كل ما يخص الفيروس المخلوي التنفسى "RSV" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الذعر أصيب بها الكثير من الآباء بعد انتشار فيروس المخلوس التنفسي في المدارس لدى الأطفال، ووفقًا للتقرير الذي رصده ”الخليج 365” سنتعرف عن هذا الفيروس، وهل بالفعل يستحق الذعر الذي أصيب الكثير من الأباء أم لا، وذلك وفقًا لهذه المواقع "HEALTHLINE" و"MEDLINE PLUS".

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي RSV؟يعد عدوى فيروسية تستهدف الجهاز التنفسي العلوي أي الأنف والجيوب الأنفية والحلق والحنجرة والبلعوم، ويزداد فرص الإصابة به عند إقتراب فصل الشتاء، فبرودة الطقس تزيد من نشاط هذا الفيروس وتجعله أكثر تكاثر وعدوي. ما هي أعراض الفيروس المخلوي التنفسي RSV؟هناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الشخص، وتسهل عملية تشخيص الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، ومنها:

- السعال الجاف.

- العطس.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الصداع.

- تغير لون الجلد فيصل للون الأزرق.

- صعوبة التنفس.

- الشعور بالتعب.

- فقدان الشهية.

- سيلان الأنف.

- صفير الصدر.

وتظهر أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي بعد مرور 4 أيام من انتقاله إلى الجسم.

كيف تتم العدوي بالفيروس المخلوي التنفسي RSV؟- الهواء المحمل برذاذ المريض من الفم والأنف عند السعال والعطس.

- الاتصال المباشر بالمرضى.

- القبلات.

- لمس الأسطح الملوثة التي تحتوي علي الفيروس.

ما هي مدة نقل عدوى المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي للآخرين؟ تختلف المدة التي يسطيع خلالها مريض الفيروس المخلوي نقل العدوى للآخرين، حب المناعة، لفأصحاب المناعة العاية تكون من 3 إلى 8 أيام، أما أصحاب المناعة الضعيفة تصل إلي 4 أسابيع. من هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟ -الأطفال الرضع.

- الأطفال في عمر عامين.

- كبار السن.

- أصحاب المناعة الضعيفة.

ما هي طريقة علاج الفيروس المخلوي التنفسي؟ لا يوجد علاج نهائي للفيروس المخلوي، ولكن في الكثير من الأحيان تختفي الأعراض من تلقاء نفسها خلال أسبوعين علي الأكثر، ويعتمد الأدويةعلي مسكنات لتكسين الألم، وخافضات للحرارة.