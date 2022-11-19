كيفية علاج التهاب النسيج الخلوي بدون مضادات حيوية

بيروت - نادين محمد - يعد التهاب النسيج الخلوي هو عدوى بكتيرية ينتج عنها جلد أحمر مؤلم ومتورم. إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى عدوى الدم. يمكنك علاج التهاب النسيج الخلوي على الفور بدون استخدام المضادات الحيوية باستخدام القليل من المكونات من خزانتك.

إذا ظهرت عليك حمى مصحوبة بأعراض إضافية، فاستشيري طبيبك على الفور ويعد التهاب النسيج الخلوي هو عدوى بكتيرية تصيب الجلد والأنسجة.

يحدث التهاب النسيج الخلوي بشكل رئيسي بسبب بكتيريا Staphylococcus و Streptococcus. تحدث هذه العدوى عندما تدخل هذه البكتيريا الجلد عن طريق جروح أو تشققات، ويمكن لبعض العوامل أيضًا أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى. إليك علامات وأعراض التهاب النسيج الخلوي.

ما هي علامات وأعراض التهاب النسيج الخلوي؟

تعد العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب النسيج الخلوي هي:

جلد أحمر وملتهب.

طفح جلدي أو تقرحات متنامية.

الصورة من موقع freepik

يبدو الجلد مشدودًا ولامعًا وقد يكون منتفخًا.

تشعر المنطقة المصابة بالدفء.

خراج مملوء بالصديد في المنطقة المصابة.

يمكن أن تسبب عدوى التهاب النسيج الخلوي الأكثر خطورة الأعراض التالية:

قشعريرة وهزات

إعياء

دوخة

آلام العضلات

كثرة التعرق

النعاس والتعب

خمول

ظهور تقرحات في الجلد

خطوط حمراء على الجلد

يمكن أن يحدث التهاب النسيج الخلوي في أي مكان في جسمك، وبناءً على ذلك، يتم تصنيفها إلى أنواع مختلفة.

كيفية علاج التهاب النسيج الخلوي بشكل طبيعي

أ. زيت شجرة الشاي

الصورة من موقع freepik

سوف تحتاجين

2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ما عليك القيام به

أضيفي قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند واخلطي جيدًا وضعي هذا الخليط برفق على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 2 إلى 3 ساعات على الأقل واغسليه بالماء ويجب القيام بذلك مرتين يوميًا، ويفضل كل صباح ومساء.

نظرًا للخصائص الرائعة المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات لزيت شجرة الشاي.

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لزيت شجرة الشاي أيضًا في تقليل التورم والاحمرار في المنطقة المصابة.



ب. زيت الأوريجانو الأساسي

سوف تحتاجين

3-4 قطرات من زيت الأوريجانو الأساسي

ملعقة كبيرة من جوز الهند أو زيت الزيتون

ما عليك القيام به

الصورة من موقع freepik

امزجي بضع قطرات من زيت الأوريجانو الأساسي مع زيت ناقل من اختيارك، وضعي هذا المزيج على المنطقة المصابة واتركيه لمدة 3 إلى 4 ساعات.

يمتلك زيت الأوريجانو الأساسي خصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد في التخلص من بكتيريا المكورات العنقودية المسؤولة عن التسبب في التهاب النسيج الخلوي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد إمكانات التئام الجروح لزيت الأوريجانو في تقليل أعراض التهاب النسيج الخلوي.



ج. زيت جوز الهند

سوف تحتاجين

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكر

ما عليك القيام به

خذي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ودلكيها برفق على المنطقة المصابة واتركيه واسمحي لبشرتك بامتصاصه تمامًا ويجب أن تفعلي هذا مرتين يوميًا.

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص ممتازة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات بسبب وجود الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، كما أنه يساعد في الحفاظ على بشرتك رطبة جيدًا.

الصورة من موقع freepik

تساعد هذه الخصائص في علاج التهاب النسيج الخلوي فحسب، بل تمنع أيضًا تكراره.

المصدر : موقع stylecraze

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