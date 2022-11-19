شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة مبكرا تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النشاط البدني الصباحي يرتبط بأقل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وفقًا لأبحاث أجريت على أكثر من 85000 فرد نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

استخدمت الدراسة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ووفقا لموقع " news-medical " شمل 86657 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 42 و 78 عامًا كانوا خاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية في الأساس، كان متوسط ​​العمر 62 سنة و 58٪ من النساء.

ارتدى المشاركون جهاز تعقب النشاط على معصمهم لمدة 7 أيام متتالية، تمت متابعة المشاركين بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية الحادثة، خلال ستة إلى ثماني سنوات من المتابعة ، أصيب 2911 مشاركًا بمرض الشريان التاجي وأصيب 796 بسكتة دماغية، مقارنة أوقات ذروة النشاط خلال فترة 24 ساعة ، كان النشاط الأكثر نشاطًا بين الساعة 8 صباحًا و 11 صباحًا مرتبطًا بأقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

في التحليل الثاني ، قسم المحققون المشاركين إلى 4 مجموعات بناءً على وقت الذروة للنشاط البدني:

1) منتصف النهار. 2) الصباح الباكر (~ 8 صباحا) ؛ 3) في وقت متأخر من الصباح (~ 10 صباحا) ؛ و 4) مساء (~ 7 مساء).

تم اختيار الفئات وفقًا لأوقات الذروة للنشاط في مجتمع الدراسة، بدلاً من تحديدها مسبقًا قبل بدء الدراسة، تم تحليل الارتباطات بين وقت الذروة للنشاط وأمراض القلب والأوعية الدموية الحادثة باستخدام منتصف النهار كمجموعة مرجعية.

بعد التعديل حسب العمر والجنس، كان لدى المشاركين الذين كانوا أكثر نشاطًا في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الصباح مخاطر أقل بنسبة 11٪ و 16٪ من الإصابة بمرض الشريان التاجي، على التوالي، مقارنة بالمجموعة المرجعية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن أولئك الذين كانوا أكثر نشاطًا في وقت متأخر من الصباح لديهم خطر أقل بنسبة 17٪ للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بالمجموعة المرجعية.

عندما تم تحليل النتائج بشكل منفصل حسب الجنس، وجد المحققون أن النتائج كانت بارزة بشكل خاص عند النساء ولكنها لم تعد مهمة عند الرجال.

كانت النساء اللائي كن أكثر نشاطا في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من الصباح لديهن مخاطر أقل بنسبة 22 ٪ و 24 ٪ من الإصابة بمرض الشريان التاجي ، على التوالي ، مقارنة بالمجموعة المرجعية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن النساء اللائي كن أكثر نشاطا في وقت متأخر من الصباح كان لديهن خطر أقل بنسبة 35٪ للإصابة بسكتة دماغية مقارنة بالمجموعة المرجعية.