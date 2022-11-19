شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول الماء يخفف من حدة التهاب البروستاتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الرجال من مشكلة التهاب البروستاتا، ويشعرون عند الإصابة ببعض الأعراض المزعجة كألم في البروستاتا وكثرة التبول، وهذا هو السبب في سعي الكثير من الرجال للوصول لأفضل الطرق العلاجية التي تساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الألم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع “VERYWELLHEALTH” أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدة الشعور بالم البروستاتا، وأيضًا تساهم في العلاج، وهي تناول الماء، حيث ثبت طبيا أنها لها دور ملحوظ في علاج التهاب البروستاتا.

أشار التقرير أن تناول الماء بكثرة يعد من أفضل الحيل الطبيعية التي تحسن أجزاء الجسم، وتقوي التمثيل الغذائي، وأيضا تساهم بشكل كبير في تحسين صحة البروستاتا لدي الرجل، وتقلل من حدة الشعور بأعراض التهاب البروستاتا.

ولذا حث التقرير علي ضرورة تناول من 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميا للتقليل من حدة أعراض التهاب البروستاتا، وتحسين التمثيل الغذائي للجسم، لأن السوائل تساعد علي انتاج كميات وفيرة أكثر من البول وبالتالي تقلل حدة أعراض البروستاتا.

وأخيرًا حث التقرير علي ضرورة التعرف علي أفضل النصائح لمواجهة التهاب البروستاتا، وذلك يتم عن طريق تحسين عاداتك اليومية، ويتم ذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية، والإبتعاد عن تناول الدهون غير الصحية، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الحمراء، و الحفاظ على الوزن المثالي.