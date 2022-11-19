شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو منظار المثانة وكيف تستعد له؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد منظار المثانة إجراء يستطيع الطبيب من خلاله فحص بطانة المثانة والأنبوب الذي يحمل البول إلى خارج الجسم (الإِحليل)، حيث يتم إدخال أنبوب مجوف (منظار المثانة) مزود بعدسة داخل الإحليل ثم يوضع ببطء داخل المثانة.

وحسب ما ذكره موقعmayoclinic يمكن إجراء منظار المثانة في غرفة الفحص، باستخدام مخدر موضعي هلامي لتخدير منطقة الإحليل، وهناك خيار آخر وهو إجراء منظار المثانة في المستشفى في أثناء التخدير العام.

يعتمد نوع منظار المثانة الذي ستجريه على السبب وراء تنفيذ هذا الإجراء.

يستخدم منظار المثانة لتشخيص ومراقبة وعلاج الحالات التي تؤثر على المثانة ومجرى البول، وقد يوصي طبيبك بإجراء منظار المثانة للأسباب التالية:

-بحث أسباب ظهور العلامات والأعراض. قد تتضمن هذه العلامات والأعراض وجود دم بالبول وسلس البول وفرط نشاط المثانة والألم عند التبول، ويمكن أن يساعد منظار المثانة أيضًا على تحديد سبب تكرار عدوى المسالك البولية وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يتم إجراء منظار المثانة عمومًا في أثناء وجود عدوى نشطة بالمسالك البولية.

-تشخيص أمراض وحالات المثانة، و تشمل الأمثلة سرطان المثانة وحصوات المثانة والتهاب المثانة.

-علاج أمراض وحالات المثانة. يمكن تمرير أدوات خاصة من خلال منظار المثانة لعلاج بعض الحالات على سبيل المثال، يمكن إزالة أورام المثانة الصغير للغاية في أثناء منظار المثانة.

-تشخيص تضخم البروستاتا. يمكن أن يكشف منظار المثانة عن تضيق مجرى البول الذي يمر عبر غدة البروستاتا، مما يشير إلى تضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد).

-قد يقوم طبيبك بإجراء ثانٍ يسمى منظار الحالب في الوقت نفسه في أثناء منظار المثانة. يستخدم منظار الحالب منظارًا أصغر لفحص الأنابيب التي تحمل البول من الكلى إلى المثانة (الحالب)

وقد تشمل مضاعفات تنظير المثانة ما يلي

-العدوى يمكن أن يسبب تنظير المثانة في حالات نادرة دخول جراثيم إلى جهازك البولي، ما يسبب العدوى ومن عوامل الخطر المرتبطة بالتعرض لعدوى الجهاز البولي بعد تنظير المثانة التقدم في العمر والتدخين ووجود سمة تشريحية غير اعتيادية في جهازك البولي.

-النزيف قد يسبب تنظير المثانة وجود بعض الدم في البول. ونادرًا ما تحدث حالات نزيف خطيرة.

-الألم قد تشعر بعد الإجراء بألم في البطن وشعور بالحرقة عند التبوُّل وعادةً ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتتحسن تدريجيًا بعد الإجراء.

قبل اجراء منظار المثانة قد يطلب الطبيب منك:

-تناول مضادات حيوية، قد يصف لك طبيبك مضادات حيوية تتناولها قبل تنظير المثانة وبعده، وخاصة إذا كان جسمك يواجه مشكلات في مقاومة العدوى.

-تأخير تفريغ مثانتك، قد يطلب طبيبك إجراء تحليل للبول قبل تنظير المثانة ولهذا يجب تأخير تفريغ المثانة حتى الوصول إلى موعدك الطبي، وذلك في حال الحاجة إلى أخذ عينة بول.

إذا كنت ستتلقى مسكنًا من خلال الوريد أو تخديرًا عامًا أثناء تنظير المثانة، فينبغي التخطيط مسبقًا لفترة الإفاقة، وسيكون عليك الاستعانة بأحد الأشخاص لاصطحابك إلى المنزل.