شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب بطانة الرحم مرض يؤخر الإنجاب.. تعرف على أفضل طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب بطانة الرحم يعد من الأمراض المسببة في تأخر الإنجاب في حالة عدم العلاج، ولذا يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة من الأطعمة الصحية ويخلو تمامًا من المأكولات التي تزيد من حدة الأعراض لدي النساء المصابة، ولذا قدم موقع "WEBMED" أبرز الأطعمة المسموحة والممنوعة، ولكن في بداية الأمر وضح أعراض التهاب بطانة الرحم.

أكد التقرير أن السيدات المصابات بالتهاب بطانة الرحم يعانين من آلام الحوض، وزيادة الألم أثناء الجماع، وألم في البطن، وألم عند التبول، ونزيف غزير أثناء الدورة الشهرية، والشعور بالإعياء، والإسهال أو الإمساك، وألم أسفل الظهر، وتقلصات شديدة في الرحم.

الأطعمة المسموحة للنساء المصابة بالتهاب بطانة الرحم فهي التالي

- الأطعمة الغنية بالألياف، كالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والهدف تحسن حركة الأمعاء وتسهيل الهضم.

- الأطعمة الغنية بالحديد، كالخضراوات الورقية والفاصوليا والبروكلي، والمكسرات.

-الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية، كالسلمون والسردين وبذور الكتان، فهذه الأطعمة تحتوي على خصائص مضاة للالتهابات، وتناولك لها يقلل من حدة الإصابة بأعراض التهاب بطانة الرحم.

-الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، كالبرتقال والتوت والشوكولاتة الداكنة والسبانخ والبنجر، فهي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من أي أضرار.





أما عن الأطعمة الممنوعة للنساء المصابة بالتهاب بطانة الرحم فهي:

- اللحوم الحمراء، لأنها تزيد من الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي.

- الأطعمة الغنية بالجلوتين.