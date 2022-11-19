شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحد من الإصابة بحب الشباب أبرزها تناول أطعمة معينة والنوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب يعد من الأعراض المزعجة التي يصاب بها الكثيرون، لذا يشارك خبراء التغذية طرقًا سهلة للوقاية من حب الشباب عند البالغين، وتعلم كيفية إدارة التوتر عن طريق القضاء عليه.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "indiatoday"، أن معظم الأشخاص الذين لم يصيبوا بحب الشباب في المراهقة قد يرون فجأة على بشرتهم في الكبر، ويختلف عن نوع حب الشباب الذي يعاني منه الشخص خلال فترة البلوغ.

يصاب العديد من الشباب فى مرحلة من حياتهم بحب الشباب في منطقة T الخاصة بهم أي الجبين والأنف وأسفل الخد والذقن والشفة العليا وحتى أعلى الظهر والكتفين، ويظر بشكل ملحوظ لديهم في سن البلوغ ويتعين على الناس الاعتناء بأنفسهم لمنع ظهور أي حب الشباب، وهو ما يعني عادة اختلال التوازن الهرموني في الجسم.

وأكدت خبيرة التغذية، أنه يجب التغذية لتصبح أكثر لياقة وهرمونًا صحيًا ومتوازنًا، و الفرق بين حب الشباب عند البالغين وحب الشباب في سن المراهقة هو أنه لا توجد علامات من الأخير، بينما يترك الأول وراءه بقعًا داكنة على الأدمة وطبقة الأدمة من الجلد هي الطبقة الثانية بعد البشرة، وهي الطبقة العليا من الجلد.