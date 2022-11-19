شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحد من الإصابة بحب الشباب أبرزها تناول أطعمة معينة والنوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "indiatoday"، أن معظم الأشخاص الذين لم يصيبوا بحب الشباب في المراهقة قد يرون فجأة على بشرتهم في الكبر، ويختلف عن نوع حب الشباب الذي يعاني منه الشخص خلال فترة البلوغ.
يصاب العديد من الشباب فى مرحلة من حياتهم بحب الشباب في منطقة T الخاصة بهم أي الجبين والأنف وأسفل الخد والذقن والشفة العليا وحتى أعلى الظهر والكتفين، ويظر بشكل ملحوظ لديهم في سن البلوغ ويتعين على الناس الاعتناء بأنفسهم لمنع ظهور أي حب الشباب، وهو ما يعني عادة اختلال التوازن الهرموني في الجسم.
وأكدت خبيرة التغذية، أنه يجب التغذية لتصبح أكثر لياقة وهرمونًا صحيًا ومتوازنًا، و الفرق بين حب الشباب عند البالغين وحب الشباب في سن المراهقة هو أنه لا توجد علامات من الأخير، بينما يترك الأول وراءه بقعًا داكنة على الأدمة وطبقة الأدمة من الجلد هي الطبقة الثانية بعد البشرة، وهي الطبقة العليا من الجلد.
وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح لتقليل والتخلص من حب الشباب، ومنها: -جودة النوم النوم يعد من الأمور المهمة التي تقلل فرص الإصابة بحب الشباب، فالهرمونات يتم تنظيمها خلال النوم، ولذا لا تحتاج للنوم أكثر من 8 ساعات ، فأنت بحاجة إلى نوم جيد ، وليس فقط كمية النوم، ابدأ بالنوم مبكرًا بين الساعة 9:30 مساءً وحتى 11 مساءً، فالصحة الجيدة تنعكس على نفسها، و الجلد وعندما تتحسن البشرة -ممارسه الرياضةممارسة تمارين رفع الأثقال، تبني الجهاز العضلي، وتزيد العضلات وتحافظ على كثافة العظام بحيث تعزز هرمون النمو، ويبدأ هرمون النمو في الانخفاض، لكنك لا تريده أن ينخفض أو ينهار، فالنوم في الوقت المحدد وممارسة الرياضة، قم بجلسة تدريب قوة واحدة على الأقل كل أسبوع. -النظام الغذائي لحب الشبابهناك 3 أطعمة مهمة لحب الشباب، وهي أطعمة ذات القيمة المنخفضة هي في الواقع رائعة للبشرة ولكننا لا نستخدمها أبدًا، فإنه جوز الهند الغني بالدهون الأساسية وهو أيضًا أكثر كثافة بالمعادن مثل السيلينيوم والمنجنيز، مما سيساعدك في حساسية الأنسولين، وستحافظ الدهون الأساسية على نضارة بشرتك وشبابها، ويحارب جوز الهند الجاف اشتهاء السكر بعد الغداء، فإذا كنت ترغب في تناول شيء حلو ، فستكفي بقطعة صغيرة من جوز الهند، الموز، يعد من الأغذية الجيدة لحب الشباب وعلاجه لأنه يعزز هرمون البروجسترون كما أنه يساعد على موازنة المستويات العالية من هرمون التستوستيرون.