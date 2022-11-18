شكرا لقرائتكم خبر عن مرض السكرى يمكن أن يؤدى إلى هشاشة العظام.. اعرف أبرز النصائح لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكلى ومشاكل العين وكذلك مشاكل العظام والمفاصل.

أعرب الأطباء عن قلقهم من أن مشاكل العظام والمفاصل مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل والكتفين المتجمدة أصبحت شائعة بشكل متزايد بين مرضى السكري.

يبلغ معدل انتشار هشاشة العظام % 52 لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 بينما يبلغ 27 % لدى غير المصابين بالسكري.

لمنع مشاكل العظام والمفاصل لدى مرضى السكر ، من المهم إدارة مستويات السكر في الدم ، إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فاتبع نصائح الخبراء هذه للعناية بصحة العظام والمفاصل وفقا لموقع " thehealthsite"

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

الأكل الصحي هو مفتاح التحكم في مستويات السكر في الدم، ركز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ولكن منخفضة الدهون والسعرات الحرارية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون (الفول والدواجن وفول الصويا)، وتجنب الأطعمة السريعة والحارة والدهنية.

افحص مستويات السكر في الدم بانتظام

يمكن أن تؤثر مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم على كل عضو في الجسم تقريبًا وتؤثر على صحتك العامة، لذلك ، استمر في فحص مستويات السكر في الدم لديك.

تمرن يوميا

يساعدك النشاط البدني في الحفاظ على الوزن الأمثل ، ويساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالمضاعفات المرتبطة بمرض السكري. يزيد النشاط أيضًا من حساسية الجسم للأنسولين ، والذي بدوره يساعد في إدارة مرض السكري.

ابق خالي من الإجهاد

تم ربط الإجهاد بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فقد يكون من الصعب السيطرة على المرض.

تناول المكملات حسب إرشادات الطبيب

عادةً ما يكون لدى مرضى السكري مستويات منخفضة من فيتامين (د). يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم الضروري للحفاظ على كثافة العظام.

لا تفوت الأدوية الخاصة بك

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن المهم تناول الدواء والأنسولين في الوقت المحدد وفقًا لتوصية الطبيب.

اطلب التدخل في الوقت المناسب

إذا كنت مصابًا بداء السكري وتعاني من آلام المفاصل ، فاطلب التدخل في الوقت المناسب، لان مرض السكري وهشاشة العظام يتطلبان إدارة مبكرة ومحددة.