شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الشهية العصبي.. أسباب اضطرابات الأكل وأعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الشهية العصبي هو اضطراب أكل مميت يتسم بانخفاض غير طبيعي في كتلة الجسم ، وخوف شديد من زيادة الوزن ، ونظرة مشوهة لكتلة الجسم. أو الشكل.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" يتسم فقدان الشهية بالقيود الشديدة على الطعام ونقص التغذية ، مما يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير ومستمر، كما أنه يتميز بالرغبة الشديدة في إنقاص الوزن ورفض تناول كميات صحية من الطعام حسب نوع الجسم ومستوى النشاط، يعتمد على تقييد استهلاك الطاقة فيما يتعلق بالمتطلبات ، مما يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم بشكل ملحوظ ، ضمن تحديد العمر والجنس ومسار النمو والصحة البدنية.

يتجنب الأشخاص المصابون بفقدان الشهية العصبي الأكل ، ويحدون بشدة من الأكل، أو يستهلكون القليل من الأطعمة بكميات صغيرة جدًا.

تشمل أنواع اضطرابات الأكل فقدان الشهية العصبي ، والشره المرضي العصبي، واضطراب نهم الطعام ، واضطراب تجنب الطعام المقيد ، واضطرابات الأكل الأخرى المحددة ، واضطرابات بيكا ، واضطرابات الاجترار.

الأفراد المصابون بهذا الاضطراب تظهر عليهم أعراض مشابهة للشره المرضي أو أنواع فرعية من الأكل بنهم من فقدان الشهية، يمكن أن تسبب اضطرابات الأكل آثارًا عكسية على صحة الأسنان ، خاصةً لدى الأفراد المصابين بالشره المرضي أو النوع الفرعي من التطهير.

أسباب اضطرابات الأكل

الأسباب الدقيقة لاضطرابات الأكل ليست مفهومة تمامًا ، لكن الدراسات تظهر أن مجموعة من العوامل الجينية والبيولوجية والسلوكية والنفسية والاجتماعية يمكن أن تزيد من خطر إصابة الفرد.

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل ، قد تؤدي العلاقات غير الصحية مع الطعام وصورة الجسم إلى مشاكل اجتماعية وعاطفية وجسدية كبيرة. قد تنجم بعض هذه المضاعفات أيضًا عن أنماط الأكل غير الصحية - اتباع نظام غذائي متكرر ، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم الانخراط في سلوكيات الإفراط في تناول الطعام والتطهير (مثل التقيؤ ، واستخدام المسهلات ومدرات البول ، وما إلى ذلك).

ومع ذلك ، على عكس الأفراد المصابين بالشره العصبي ، فإن الأفراد الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم لا ينخرطون بشكل روتيني في سلوكيات تعويضية للتخلص من طعامهم. إما من خلال التقيؤ المحرض أو الجوع أو المجهود البدني أو سوء استخدام المسهلات.

قد تحدث اضطرابات الأكل في أي مرحلة من مراحل الحياة، ولكنها تحدث عادةً في مرحلة المراهقة أو الشباب، من المرجح أن يحتاج الأشخاص الذين يصابون باضطرابات الأكل، وخاصة أولئك الذين يعيشون معهم لفترة طويلة من الوقت، إلى دعم أخصائي الصحة العقلية من أجل تعديل علاقاتهم الغذائية مع الطعام الذي طوروه وتطوير طرق صحية للتأقلم .