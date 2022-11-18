شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج واعدة لاستخدام الفطر السحرى للتغلب على الاكتئاب المقاوم للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن بعض أنواع الفطر تحتوى على بعض المركبات المهلوسة وتسمى الفطر السحري، وفي تجربة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine ، شوهدت نسخة اصطناعية من أحد هذه المركبات التي تم الحصول عليها من فطر سحرى لتحسين أعراض الاكتئاب الحاد لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا، المركب الأصلي له اسم ويسمى psilocybin. ومع ذلك ، فإن النسخة الاصطناعية التي تم اختبارها على الأشخاص تسمى Comp360.

وفقا لموقع "healthsite"، يقال إن هذا المركب قد استخدم كدواء ترفيهي ومن المعروف أنه يثير مشاعر مثل النشوة وقد يتسبب في تشويه حسي يأتي بشكل طبيعي إلى مركبات مهلوسة أخرى مثل LSD. منذ بعض الوقت ، أصبح المركب الفطري موضوعًا لعلماء الطب الذين يحاولون استخدامه للأغراض الطبية.

وفقًا لبعض التقارير، أظهرت دراسة تاريخية أجريت في مركز جونز هوبكنز لأبحاث المخدر والوعي بعض الآثار الإيجابية للدواء في عام 2006.

أظهرت التجربة الأخيرة أن مركب السيلوسيبين والمعروف أنه يسبب الهلوسة والذعر بعد تناوله، قد ثبت أنه يحسن أعراض الاكتئاب ولكن التأثيرات الفورية للدواء قد تبدو مخيفة بعض الشيء.

كل شيء عن الدراسة

تتم دراسة مادة Psilocybin من قبل العلماء لاستخدامها في علاج الاكتئاب المقاوم للعلاج، في الدراسة أو التجربة ، تم اختبار جرعة واحدة من Psilocybin للحلقة المقاومة للعلاج من الاكتئاب الشديد ، 1 مجم ، 10 مجم و 25 مجم من المركب على ما يقرب من 233 شخصًا مأخوذ من بلدان مختلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

معظم الأشخاص الذين تم أخذهم كانوا يعانون من الاكتئاب الشديد وكانوا يبلغون من العمر 40 عامًا تقريبًا، وأظهرت النتائج أنه بعد تناول 25 ملغ من السيلوسيبين مع العلاج النفسي، لا يمكن التعرف على واحد من كل ثلاثة على أنه مكتئب في نهاية ثلاثة أسابيع، وشهد واحد من كل خمسة تحسنًا ملحوظًا في نهاية 12 أسبوعًا.

وفقًا للخبراء، فإن العلاج على الرغم من أنه واعد يمكن أن ينتج عنه آثار سلبية في البداية، في بعض الأحيان يمكن أن تظهر ذكريات صعبة أو قد يشعر الشخص بالذعر المفاجئ.

أفاد بعض الأشخاص في الدراسة أنهم يعانون من الغثيان والتعب الشديد والصداع، فيما أفاد عدد قليل أيضًا عن أفكار انتحارية، ومع ذلك ، قال بعض الخبراء إن هذه أحداث عشوائية ولا علاقة لها بالمركب.

وفقًا لمؤلف الدراسة، يمتلك العقار خطة عمل مباشرة على الدماغ، مما يجعله في حالة أكثر مرونة حيث يمكن أن يصبح أكثر انفتاحًا على العلاج وتأثيراته الإيجابية.

بعض الأشخاص الذين تناولوا العقار خاضوا "رحلة" مخدرة لبضع ساعات وشعرت وكأنها حلم يقظ، من المعروف أن المركب يطلق سلسلة من الناقلات العصبية في الدماغ.

وفقًا للتقارير ، حتى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لهؤلاء الأفراد تظهر نشاطًا فوضويًا للدماغ بعد استهلاك المركب، يبدو أن أجزاء كثيرة من الدماغ تتواصل فجأة مع بعضها البعض.

وفقًا لبعض الخبراء ، يجب إجراء المزيد من الدراسات في اتجاه إثبات أن العقار "آمن" ، ومن ثم يمكن أن يكون بديلاً محتملاً للعلاجات المقاومة القديمة للاكتئاب .

الفطر السحري والبسيلوسيبين

وفقًا للتقارير ، يحتوي الفطر السحري على سيقان طويلة ونحيلة قد تأتي مع قمم بيضاء أو رمادية وخياشيم داكنة على الجانب الداخلي، تفيد التقارير أن 180 نوعًا من الفطر قد تحتوي على السيلوسيبين، ينشط المركب عند تناوله مستقبلات السيروتونين وينظم ذلك الجزء من الدماغ الذي يؤثر على الحالة المزاجية والإدراك.

لا تسبب بالضرورة أي هلوسة بصرية أو سمعية ولكنها قد تغير الطريقة التي ندرك بها الأشياء أو الأشخاص، في حالات الجرعة الزائدة ، ورد أنها تسببت في الذهان وبدء نوبات الهلع.