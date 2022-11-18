شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع مختلفة من التهاب المفاصل الصدفي وعوامل تزيد من خطر الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الصدفي هو نوع من التهاب المفاصل يصيب بعض الأشخاص المصابين بالصدفية وهي حالة تسبب تراكم خلايا الجلد بسرعة، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth يعتبر أحد أمراض المناعة الذاتية ما يعني أن جهاز المناعة في الجسم يهاجم الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ.

يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الصدفي من مشاكل جلدية ومفاصل قد تختلف الأعراض حسب الحالة، عادة تتطور مشاكل الجلد أولاً، ويأتي التهاب المفاصل لاحقًا. لكن مشاكل المفاصل يمكن أن تظهر في بعض الأحيان دون ظهور علامات الصدفية.





تتضمن بعض العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك ما يلي:

- الإصابة بالصدفية إن تشخيص الإصابة بالصدفية هو أكبر عامل خطر للإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

- تاريخ العائلة حوالي 40 % من المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي لديهم أحد أفراد الأسرة مصاب بالصدفية أو التهاب المفاصل.



- العدوى قد تؤدي الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية إلى تنشيط جهاز المناعة وتسبب التهاب المفاصل الصدفي لدى بعض الأشخاص.



- العمر يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المفاصل الصدفي ، ولكنه أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا.



- السمنة تؤدي زيادة الوزن إلى مزيد من التآكل والتمزق في الأوتار ، مما قد يسبب الالتهاب ويؤدي إلى التهاب المفاصل الصدفي.

أنواع التهاب المفاصل الصدفي

-التهاب المفاصل الصدفي المتماثل كما يوحي اسمه ، يؤثر هذا النوع على المفاصل على جانبي الجسم في نفس الوقت، حوالي نصف المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي لديهم النوع المتماثل.

-التهاب المفاصل الصدفي غير المتماثل مع النوع غير المتماثل، لا تتطور المشاكل في نفس المفاصل على جانبي الجسم.

يحدث في حوالي 35 % من الأشخاص المصابين بالمرض وغالبًا ما يسبب أعراضًا أكثر اعتدالًا.

-التهاب الفقار يتميز هذا النوع من التهاب المفاصل الصدفي بألم وتيبس في الرقبة والعمود الفقري.

يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل من تشوهات في المفاصل الصغيرة في أطراف أصابع اليدين والقدمين، يعتبر هذا النوع من أشد أشكال التهاب المفاصل الصدفي، لكنه يصيب حوالي 5 %فقط من المصابين بهذه الحالة.

-التهاب المفاصل الصدفي القاصي ، يسبب التهابًا وتيبسًا بالقرب من أطراف أصابع اليدين والقدمين ، بينما يؤثر أيضًا على الأظافر.