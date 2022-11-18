شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بالتهاب الحلق؟.. أسباب كثيرة أبرزها كورونا ونزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الحلق مشكلة منتشرة هذه الأيام بسبب تقلبات الطقس، وقد يكون السبب الأكثر شيوعا لها هي الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، ولكن يجب توخي الحذر عند تكرار فرص الإصابة، لأنها علامة علي الإصابة ببعض الأمراض الأخري، ويقدمها موقع “WEBMED” ومنها:







- نزلات البرد والأنفلونزا: بالفعل التهاب الحلق يعد من الأعراض المرتبطة بهذا المرض، وتكثر عند التعرض لتغيرات في الطقس، وتقلبات. - الالتهابات البكتيرية:فمن ضمن أعراضها الإصابة بالتهاب الحلق، وخاصة إذا كان الالتهاب في اللوزتين. - الالتهابات البكتيرية:فمن ضمن أعراضها الإصابة بالتهاب الحلق، وخاصة إذا كان الالتهاب في اللوزتين.



- الحساسية: فبعض الأشخاص يصابون بحساسية موسيمية نتيجة لتغيرات الطقس، أو عند التعرض للأتربة أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات، فيزداد لديهم تفاعل الجهاز المناعي، ولذا يتعرضون بشكل جامد لبعض الأعراض ومنها العطس وتهيج الحلق، واحتقان الأنف، بالإضافة إلي التهاب الحلق. - ارتجاع المرئ،:لا تشعر بالإستغراب نعم بعض الأشخاص المصابون بارتجاع المريء يعانون من التهاب الحلق، والسبب يرجع إلي ارتاد فيها الحمض من المعدة إلى المريء، حيث يحرق الحمض المريء والحلق، مما يسبب أعراضا مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، ويؤدي في بعض الأحيان بلالتهاب الحلق. - الإصابة بالأورام : - ارتجاع المرئ،:لا تشعر بالإستغراب نعم بعض الأشخاص المصابون بارتجاع المريء يعانون من التهاب الحلق، والسبب يرجع إلي ارتاد فيها الحمض من المعدة إلى المريء، حيث يحرق الحمض المريء والحلق، مما يسبب أعراضا مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضي، ويؤدي في بعض الأحيان بلالتهاب الحلق. - الإصابة بالأورام : في الحلق أو الحنجر من أسباب الشعور بالتهاب الحلق.

-الإصابة بفيروس كورونا:حيث أن التهاب الحلق من أعراض الإصابة بهذا المرض، ويصاحبه بعض الأعراض الأخري، ومنها ارتفاع حرارة الجسم، والسعال، و ضيق في التنفس، وآلام الجسم، و صداع الراس، و فقدان حاسة التذوق أو الشم، و احتقان الأنف أو سيلان الأنف.

ولذا حث التقرير علي ضرورة توخي الحذر في حالة الشعور بالتهاب الحلق واستمرار الألم فيه، لأنه علامة علي الإصابة ببعض الأمراض الأخري التي يجب البحث واكتشافها مبكرا.