شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. أطعمة تزيد وزن الجنين أبرزها الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل تعد ن أصعب الفترات التي تمر علي المرأة، حيث يكون اهتمامها الأساسي هو الجنين، وتسعي في الحفاظ عليه وحمايته من التعرض لأي مضافعات صحية.

فابرغم من المضاعفاتالتي تتعرض لها خلال فترة الحمل كالشعور بالغثيان والقيء، والضعف العام، إلا أن أهم شيء هو الحفاظ علي صحة الجنين، ولذا يقدم الخليج 365 أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل بير في زيادة وزن الجنين، وفقا لموقع “WEBMED” و “PARENTS”.





- الألبان:تساعد علي زيادة وزن الجنين بشكل ملحوظ، وأيضا تقوي صحة عظام الجنين، والحفاظ علي صحة أسنانه، وأظافره، جسمه بشكل عام، ولذا عليها الاهتمام بالألبان ومنتجتها للحفاظ علي صحة الجنين، وولادة طفل ذو عظام قوية، وأيضا الحفاظ علي عظام الأم.

- حمض الفوليك: يساهم بشكل كبير في زيادة وزن الجنين وحمايته من التعرض للعيوب والتشوهات الخلقية التي يمكن أن تصيب المخ أو العمود الفقري للجنين، ولذا يمكنك أخذ كحبوب وأيضا تناول الأطعمة الغنية به، كالعدس، السبانخ، والحمص، والبرتقال. - الحديد:يعد من أفضل العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في زيادة وزن الجنين وتقوية الأم وحمايتها من الإصابة بالأنيميا خلال فترة الحمل، ولذا ينصح الكثير من الأطباء الحوامل بأخذ جرعات من الحديد، بالإضافة إلي تناول الأطعمة الغنية به، كالكبدة، والالحوم الحمراء، والسبانخ. - الحديد:يعد من أفضل العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في زيادة وزن الجنين وتقوية الأم وحمايتها من الإصابة بالأنيميا خلال فترة الحمل، ولذا ينصح الكثير من الأطباء الحوامل بأخذ جرعات من الحديد، بالإضافة إلي تناول الأطعمة الغنية به، كالكبدة، والالحوم الحمراء، والسبانخ.

- البروتين:يعتبر من العناصر الغذائية المهمة لنمو أنسجة الأم والجنين، ولذا يساعد تناول البروتين الموجود في اللحوم والدجاج والأسماك على نمو المشيمة والثدي والرحم وإصلاح الخلايا في الاجسم، ويعمل علي زيادة وزن الجنين.