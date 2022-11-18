شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد البقوليات فى مكافحة تغير المناخ؟.. ولماذا يخاف البعض من تناولها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء أن البقوليات يمكنها مكافحة تغير المناخ بطريقة لا تفعلها باقى النباتات، حيث يمكن لنباتات الفول والعدس امتصاص النيتروجين مباشرة من الهواء، بحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

وتعمل البقوليات مع البكتيريا الموجودة على جذورها على سحب النيتروجين من الغلاف الجوي وتحويله إلى أمونيا هذا شكل من أشكال النيتروجين يمكن أن تستخدمه جميع النباتات. تضيف البقوليات تلك الأمونيا إلى التربة المحيطة بها، مما يسمح للنباتات الأخرى بتغذية نموها.

قالت ليز كارلايل، الأستاذة المساعدة في جامعة كاليفورنيا، "البقوليات في الأساس مصنع أسمدة طبيعية، حيث تعتبر البقوليات أكثر صداقة للبيئة من الأسمدة الاصطناعية، والتي تتطلب الوقود الأحفوري لإنتاجها، وترشيح التلوث الخطير في المجاري المائية، وإطلاق غازات الاحتباس الحراري القوية أكسيد النيتروز في الهواء.

الفاصوليا والعدس من الأطعمة الغنية بالبروتين وانبعاثاتها أقل من اللحوم على سبيل المثال ، ينتج عن إنتاج 100 جرام من البروتين من لحوم البقر ما يقرب من 90 مرة من الكربون أكثر من نفس الكمية من البروتين من البازلاء، وفقًا لـ Our World in Data.

وهذا يعني أن البقوليات يمكن أن تكون أداة قوية في بناء نظام زراعي أكثر استدامة.

لماذا يخاف الناس من تناول الفول والعدس أحياناً؟الفاصوليا والعدس يتم التغاضي عنها في برامج الطهي التلفزيونية ، وعلى أغلفة مجلات الطعام ، وفي قوائم مطاعم الأطعمة الصحية الجديدة بسبب التعامل مع الغازات التي يحصلون عليها من أكلهم وانتفاخ البطن.