شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أطفال: تناول الألبان بكثرة يعيق امتصاص الحديد وكوبان فى اليوم يكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة إلهام يسرى، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، عن أن أنيميا نقص الحديد هى الأكثر شيوعًا فى مصر، موضحة أن هناك أدوية حديثة لعلاجها.

وأضافت، أن كل البروتينات والبقوليات تحتوى على الحديد لذلك يجب الحرص على تناولها وكل أنواعها تعالج الأنيميا، موضحة أن السمسم مليء بالحديد، و"الدقة" المشهورة لدى المصريين من زمان تمتلأ بالحديد، وأيضًا العسل الأسود، مضيفة، أن الأكلات كثيرة ولكن لابد من تناول الأطعمة التى تحسن امتصاص الحديد.



وقالت إن تناول الألبان بكثرة يقلل من امتصاص الحديد، لذلك يكفى تناول كوبين من اللبن يوميا فقط، لأن تناوله بكثرة يعوق امتصاص الحديد لاحتوائه على الكالسيوم، ولابد من تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين سى مثل البرتقال والطماطم، لأن هذه الأطعمة تساعد على امتصاص الحديد، مضيفة، أن المشكلة ليست فى الأطعمة المحتوية على الحديد لأنها كثيرة، ولكن المشكلة فى الأطعمة التى تساعد على امتصاص الحديد.



وأكدت أن المؤتمر ناقش الأنيميا، وبالذات أنيميا الحديد، والدورة الشهرية الشديدة لدى الفتيات، والأمراض المسببة لها؟

وأوضحت أن سرطان عنق الرحم يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم سهل وبسيط، موضحًا أن الدورة الشهرية الشديدة 30% منها نتيجة أمراض النزف الوراثية، ويمكن التنبه لها ببعض العلامات وأهمها: إذا استمرت أكثر من 7 أيام والحاجة إلى تغيير الملابس كل ساعتين نتيجة النزف، وخروج دم متجلط من الدورة الشهرية، موضحة ان كل هذه العلامات إذا تنبهت إليها الفتاة عليها أن تذهب فورا لمناظرة الأطباء وخصوصا طبيب الأطفال المتخصص فى أمراض الدم، لأن هذا النزف ناتج عن أمراض وراثية حيث إن أم الفتاة قد تحمل مرض الهيموفيليا البسيطة، وقد ينتقل إلى الفتاة بالوراثة حيث تتعرض الفتاة للنزف خلال الدورة الشهرية او نتيجة وجود خلل بالصفائح الدموية مثل مرض جلانزمان.



جاء ذلك خلال مؤتمر الايكو الذى عقد مؤخرا بالقاهرة، وناقش أمراض طب الأطفال، وخصوصاً أمراض الدم وأورام، وأمراض القلب فى الأطفال برئاسة الدكتورة إلهام يسرى أستاذ أمراض دم الأطفال بطب القاهرة، والدكتور عماد عبيد أستاذ أورام الأطفال بالمعهد القومى للأورام.







