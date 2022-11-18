شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإرهاق بجسمك؟.. الصداع وزيادة الوزن أبرز الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالإرهاق؟..هل ترغب في الراحة ولكنك لم تستطيع القيام بهذا الأمر؟.. هل تعلم عزيزي القاريء أن الإرهاق له العديد من الأضرار التي تحل علي الجسم الذي يعتاد عليه علي المدي البعيد.

نعم هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE”، مشيرا إلي أنه يتسبب في التعرض للكثير من المشاكل التي تحل علي الجسم ويوضحها خلال الأسطر القادمة.

أكد التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني من الصداع، والسبب الإجهاد والإرهاق الشديد الذي يمر به الشخص، فيتأثر المخ ويعبر عن هذا الأمر بجعك تشعر بالصداع.

كما أضاف التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعان من مشاكل في المعدة والهضم، فثبت أن الإرهاق يؤثر سلبا علي صحة المعدة، ويقل من إنتاج هرمونات ونواقل عصبية في الجسم تساعد في عملية الهضم، ولذا تؤثر علي التوازن الدقيق للبكتريا في أمعاء الشخص، ولذا يزداد لديه الإصابة بعسر الهضم، والتهاب المعدة، والإمساك أو الإسهال.

وأوضح التقرير، أن الشخص الذي يعاني من الإرهاق يعاني بنسبة كبيرة من زيادة الوزن، فيشعر بالرغبة الملحة في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، والغنية بالدهون، وهذا النوع من الطعام يزيد لديك الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، لأن هذا الشخص يرغب في تناول الأطعمة الغير صحية والتي تعرضه لوزن زائد بشكل ملحوظ.