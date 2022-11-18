شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تحذر 7 شركات تبيع مكملات غذائية بدعوى أنها تعالج أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" رسائل تحذير إلى 7 شركات لبيعها بشكل غير قانوني المكملات الغذائية التي تدعي علاج أو تخفيف أو منع أمراض القلب والأوعية الدموية، أو الحالات ذات الصلة، مثل تصلب الشرايين أو السكتة الدماغية أو قصور القلب، فى انتهاك للأغذية الفيدرالية، وقانون الأدوية ومستحضرات التجميل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "FDA".



تحذير للمستهلكين

تحث هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) المستهلكين على عدم استخدام هذه المنتجات أو ما شابهها لأنه لم يتم تقييمها من قبل الهيئة الأمريكية على أنها آمنة أو فعالة للاستخدام المقصود وقد تكون ضارة، وقد تم إصدار خطابات التحذير إلى 7 شركات.

وقال موقع "FDA" إنه نظرًا لأن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، فمن المهم أن تحمي الهيئة الجمهور من المنتجات والشركات التي تقدم ادعاءات غير قانونية لعلاجه.



تحذير من المكملات

قالت كارا ويلش، مدير مكتب برامج المكملات الغذائية في مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية التابع للهيئة "نشجع المستهلكين على البقاء يقظين عند التسوق عبر الإنترنت أو في المتاجر لتجنب شراء المنتجات التي قد تعرض صحتهم للخطر."

بموجب قانون الهيئة، فإن المنتجات التي تهدف إلى تشخيص المرض وعلاجه وتخفيفه أو الوقاية منه هي عقاقير وتخضع للمتطلبات التي تنطبق على الأدوية، حتى لو تم تصنيفها على أنها مكملات غذائية، على عكس الأدوية المعتمدة من قبل الهيئة، لم تقم الوكالة بتقييم ما إذا كانت المنتجات غير المعتمدة الخاضعة لخطابات التحذير المعلنة اليوم فعالة للاستخدام المقصود منها، وما هي الجرعة المناسبة، وكيف يمكن أن تتفاعل مع الأدوية المعتمدة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أو المواد الأخرى، أو ما إذا كان لديهم آثار جانبية خطيرة أو مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة.



FDA تحذر 7 شركات لبيعها مكملات غير مرخصة

تنصح هيئة الأغذية والادوية الأمريكية(FDA) المستهلكين بالتحدث إلى الطبيب أو الصيدلي أو أي مقدم رعاية صحية آخر قبل اتخاذ قرار بشراء أو استخدام أي مكمل غذائي أو دواء، قد تتفاعل بعض المكملات مع الأدوية أو المكملات الأخرى سيعمل مقدمو الرعاية الصحية مع المرضى لتحديد العلاج الأفضل لحالتهم.

إذا اعتقد المستهلك أن منتجًا ما قد تسبب في رد فعل أو مرض، فيجب عليه التوقف فورًا عن استخدام المنتج والاتصال بمزود الرعاية الصحية الخاص به، تشجع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية مقدمي الرعاية الصحية والمستهلكين على الإبلاغ عن أي ردود فعل سلبية مرتبطة بالمنتجات الطبية او المكملات.



مكملات

طلبت الهيئة الأمريكية ردودًا من الشركات في غضون 15 يوم عمل توضح كيف ستتعامل مع المشكلات الموضحة في رسائل التحذير أو تقديم أسبابها ومعلوماتها الداعمة لسبب اعتقادها أن المنتجات لا تنتهك القانون، قد يؤدي الفشل في تصحيح الانتهاكات على الفور إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك مصادرة المنتج، أو إجراءات أخرى.