شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. تعرف على مرض أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد الراحل أحمد زكى، الذى توفى بسبب مرض سرطان الرئة، وفى ذكرى ميلاده نعرض أبرز معلومات عن مرضه.

سرطان الرئة وفقًا لموقع "cancer" هو نوع من السرطان يبدأ في الرئتين، يبدأ السرطان عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة.

ما هى أعراض سرطان الرئة؟

تبدو معظم أعراض سرطان الرئة مشابهة لأمراض أخرى أقل خطورة، كثير من الناس لا تظهر عليهم الأعراض حتى يتطور المرض، ولكن بعض الناس تظهر عليهم الأعراض في المراحل المبكرة.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأعراض، قد يكون واحدًا أو عددًا قليلاً من هذه الأعراض:

سعال لا يزول أو يزداد سوءًا بمرور الوقت .

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس (ضيق التنفس) .

ألم أو انزعاج في الصدر .

صفير .

سعال الدم (نفث الدم) .

بحة في الصوت .

فقدان الشهية .

فقدان الوزن غير المبرر .

التعب غير المبرر (التعب) .

ألم الكتف .

تورم في الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو الجزء العلوي من الصدر ( متلازمة الوريد الأجوف العلوي ) .

ما هى أولى علامات الإصابة بسرطان الرئة؟

قد يكون السعال أو الالتهاب الرئوي الذي يستمر في الظهور بعد العلاج أحيانًا علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة (على الرغم من أنه يمكن أن يكون أيضًا علامة على حالات أقل خطورة).

تشمل العلامات الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة السعال المستمر أو المتفاقم وضيق التنفس وألم الصدر وبحة في الصوت أو فقدان الوزن غير المبرر.

اعتمادًا على المكان الذي يبدأ فيه السرطان في رئتيك ، يمكن أن تحدث بعض هذه الأعراض مبكرًا (في المراحل الأولى أو الثانية) ولكنها غالبًا لا تحدث حتى يتقدم السرطان إلى مراحل لاحقة، لهذا السبب من المهم أن يتم فحص سرطان الرئة إذا كنت معرضًا لخطر أكبر.

ما هي المدة التي يمكن أن تصاب فيها بسرطان الرئة دون أن تعلم؟

يمكن أن ينمو السرطان في جسمك لفترة طويلة - سنوات - قبل أن تعرف أنه موجود، غالبًا لا يتسبب سرطان الرئة في ظهور أعراض في مراحله المبكرة.

ما الذي يسبب سرطان الرئة؟

ينتج سرطان الرئة عن الخلايا التي تستمر في الانقسام حتى لو لم تفعل ذلك. في حين أن انقسام الخلايا هو عملية طبيعية، فإن جميع الخلايا لديها مفتاح إيقاف مدمج يمنعها من الانقسام إلى المزيد من الخلايا (الشيخوخة) أو يتسبب في موتها (موت الخلايا المبرمج) عند الضرورة.

الخلايا السرطانية هي خلايا طبيعية في جسمك اكتسبت طفرات وتستمر هذه الخلايا في التكاثر ، دون رادع ، وتتداخل مع خلاياك الطبيعية، يمكن أن تدخل الخلايا السرطانية إلى مجرى الدم أو العقد الليمفاوية وتنتقل إلى أماكن أخرى في جسمك ، فتنشر الضرر.

لسنا متأكدين من أسباب هذه التغييرات التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان لدى بعض الأشخاص دون غيرهم ، ولكن بعض العوامل، بما في ذلك تدخين منتجات التبغ ، يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للتلف الذي يصيب خلاياك والذي يمكن أن يسبب سرطان الرئة.



عوامل الخطر لسرطان الرئة

في حين أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة ، فإن تدخين أي نوع من منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر أو السيجار أو الغليون هو أكبر عامل خطر منفرد، يقدر الخبراء أن 80٪ من وفيات سرطان الرئة مرتبطة بالتدخين.

التعرض لدخان التبغ غير المباشر .

التعرض لمواد ضارة مثل تلوث الهواء والرادون والأسبستوس واليورانيوم وعادم الديزل والسيليكا ومنتجات الفحم وغيرها .

تلقي علاجات إشعاعية سابقة على صدرك (على سبيل المثال ، لسرطان الثدي أو سرطان الغدد الليمفاوية) .

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة .

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:هل يمكن أن تصاب بسرطان الرئة إذا كنت لا تدخن؟

في حين أن التدخين هو عامل الخطر الرئيسي لسرطان الرئة ، فإن ما يصل إلى 20 ٪ من الأشخاص الذين تم تشخيصهم لم يدخنوا أبدًا، لهذا السبب من المهم التحدث إلى طبيبك عن أي أعراض مقلقة.

هل تظهر الأشعة السينية على الصدر سرطان الرئة؟

الأشعة السينية ليست جيدة مثل الأشعة المقطعية للكشف عن وجود ورم في رئتيك ، وخاصة في المراحل المبكرة.

قد تكون الأورام صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها على الأشعة السينية أو يمكن حظرها من الرؤية بواسطة هياكل أخرى في جسمك (مثل أضلاعك). لا تستطيع الأشعة السينية تشخيص سرطان الرئة - يمكنها فقط إظهار مقدم الخدمة الخاص بك إذا كان هناك شيء مريب يجب أن يبحثوا فيه أكثر.

كيف يتم علاج سرطان الرئة؟

تم تصميم علاجات سرطان الرئة للتخلص من السرطان في جسمك أو إبطاء نموه، يمكن أن تزيل العلاجات الخلايا السرطانية ، أو تساعد في تدميرها أو تمنعها من التكاثر أو تعليم جهاز المناعة لديك لمكافحتها. تستخدم بعض العلاجات أيضًا لتقليل الأعراض وتسكين الألم. سيعتمد علاجك على نوع سرطان الرئة الذي تعاني منه ومكانه ومدى انتشاره والعديد من العوامل الأخرى.

ما الأدوية / العلاجات المستخدمة في سرطان الرئة؟

تشمل علاجات سرطان الرئة الجراحة والاستئصال بالترددات الراديوية والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الدوائي الموجه والعلاج المناعي.

الجراحة

قد يزيل الجراح الورم وكمية صغيرة من الأنسجة السليمة المحيطة به للتأكد من عدم ترك أي خلايا سرطانية خلفها، في بعض الأحيان يتعين عليهم إزالة كل أو جزء من رئتك ( استئصال ) للحصول على أفضل فرصة لعدم عودة السرطان.

الترددات اللاسلكية

يتم علاج الأورام بالقرب من الحواف الخارجية للرئتين أحيانًا عن طريق الاستئصال بالترددات الراديوية باستخدام موجات راديو عالية الطاقة لتسخين الخلايا السرطانية وتدميرها.

العلاج الإشعاعي

يستخدم الإشعاع حزمًا عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية، يمكن استخدامه بمفرده أو للمساعدة في جعل الجراحة أكثر فعالية، يمكن أيضًا استخدام الإشعاع كعناية ملطفة لتقليص الأورام وتسكين الألم

العلاج الكيميائي

غالبًا ما يكون العلاج الكيميائي عبارة عن مجموعة من الأدوية المتعددة المصممة لمنع الخلايا السرطانية من النمو، يمكن إعطاؤه قبل الجراحة أو بعدها أو بالاشتراك مع أنواع أخرى من الأدوية ، مثل العلاج المناعي.

العلاج المناعي

عادة ما تتعرف أجسامنا على الخلايا التالفة أو الضارة وتقوم بتدميرها، للسرطان طرق للاختباء من الجهاز المناعي لمنعه من التدمير، يكشف العلاج المناعي عن الخلايا السرطانية لجهازك المناعي حتى يتمكن جسمك من محاربة السرطان.

علاجات لتخفيف الأعراض (الرعاية التلطيفية)

تُستخدم بعض علاجات سرطان الرئة لتخفيف الأعراض، مثل الألم وصعوبة التنفس، وتشمل هذه العلاجات لتقليل أو إزالة الأورام التي تسد المسالك الهوائية، وإجراءات لإزالة السوائل من حول رئتيك ومنعها من العودة.