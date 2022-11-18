شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من الفيروس المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الخوف نشبت في قلوب الأمهات والآباء بسبب ظهور الفيروس المخلوي التنفسي في المدارس، ويجب الحفاظ علي صحة الأطفال من الإصابة، وحمايتهم من هذا الفيروس عن طريق الوقاية باتباع العديد من النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، ومنها:

كيف يمكن الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي- غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- تجنب لمس الوجه أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

- عدم المصافحة بالأيدي والقبلات والعناق.

- تنظيف وتطهير الأسطح جيدًا.

- العزل المنزلي في حالة الإصابة.

- تغطية الأنف عند السعال أو العطس بمنديل ورقي، ثم غسل اليدين جيدًا بعد التخلص منه في صندوق القمامة.

- اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية المناعة يكون غني بالخضوات والفواكه والبروتين.

والجدير بالذكر، ففيروس المخلوي التنفسي هو عدوى فيروسية تستهدف الجهاز التنفسي العلوي أي الأنف والجيوب الأنفية والحلق والحنجرة والبلعوم، ويزداد فرص الإصابة به عند إقتراب فصل الشتاء، فبرودة الطقس تزيد من نشاط هذا الفيروس وتجعله أكثر تكاثر وعدوي.

تشخيص الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسيوهناك العديد من الأعراض التي يصاب بها الشخص، وتسهل عملية تشخيص الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، ومنها:

- السعال الجاف.

- العطس.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الصداع.

- تغير لون الجلد فيصل للون الأزرق.

- صعوبة التنفس.

- الشعور بالتعب.

- فقدان الشهية.

- سيلان الأنف.

- صفير الصدر.

وتظهر أعراض الاصابة بالفيروس المخلوي التنفسي بعد مرور 4 أيام من انتقاله إلى الجسم.