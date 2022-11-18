شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات بنمط الحياة للمساعدة فى تعزيز المناعة الضعيفة لمرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما تتطلب الإصابة بمرض السكري زيارات متكررة للطبيب للحصول على المشورة المهنية للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

قد يتضمن جدول العلاج الخاص بك الأدوية، والمراقبة اليومية لمستويات السكر في الدم، وإجراء تغييرات على نظامك الغذائي، على سبيل المثال لا الحصر، أيضًا ، يمكن أن يضعف مرض السكري مناعتك وقد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

وفقا لموقع " healthline"، فأن إدخال بعض التغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك لا يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم الصحية فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى عن طريق بناء مناعتك.

فيما يلي بعض الطرق لتعديل روتينك اليومي للسيطرة على مرض السكري: توقف عن الشرب والتدخين

يؤثر التدخين والشرب بشكل كبير على مناعتك، وعندما تكون مصابًا بداء السكري ، يمكن أن تكون التأثيرات أكثر وضوحًا، تم العثور على كلاهما يتداخل مع الدورة الدموية الصحية ، وفي حالة مرضى السكر ، قد يجعل من الصعب إدارة مستويات السكر في الدم، وهذا بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

يعد تناول نظام غذائي متوازن يتكون من العناصر الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والحديد وما إلى ذلك بالكمية المناسبة طريقة رائعة للتحكم في مرض السكري وتعزيز مناعتك.

حافظ على جدول مناسب لتناول الطعام وحاول أن تحافظ على الجزء الذي تتناوله من الطعام تحت السيطرة قدر الإمكان، اختر الوجبات الخفيفة والمتكررة بدلاً من تلك التي تجعلك تشعر بالثقل، وتأكد من تناول كلاهما - وجباتك والأدوية الموصوفة لك في الوقت المحدد.

خصص وقتًا للعناية بالبشرة

يمكن أن يتأثر الجلد بمرض السكري بطرق مختلفة، إحدى الطرق هي أنك قد تشعر بألم وخز أو إحساس بالخدر في يديك وقدميك، قد يعاني المرء من عتبات أعلى لأحاسيس الألم، مما يعني أنك قد لا تشعر بالألم بشكل حاد مثل أي شخص غير مصاب بالسكري، يستغرق أي ألم أو إصابات وقتًا أطول للشفاء أو قد يجعل عملية الشفاء صعبة.

العناية بترطيب بشرتك يوميًا باستخدام المرطب ، وفرك القدمين ، والفحص الدقيق ، وزيارة الطبيب ، خاصةً في حالة الإصابة ، يعمل على الحفاظ على مرض السكري والصحة العامة تحت السيطرة.

التخلص من السموم

يمكن أن يكون اختيار وصفات ترطيب التخلص من السموم مثل العصير الأخضر وماء القرفة وماء التولسي وما إلى ذلك طريقة رائعة لتحسين مناعتك.

يمكن أن تكون إزالة السموم بالأطعمة النيئة / غير المصنعة مثل الخضروات والمكسرات والبذور وما إلى ذلك فعالة لتطهير الجسم من السموم ، ومستويات السكر في الدم الصحية ، والمساعدة في التحكم في وزنك ، وتحسين مناعتك ، وبالتالي الصحة العامة.