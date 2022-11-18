شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على تناول اللحوم المنتجة فى المعامل بعد التأكد من أمانها للأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، أن الدجاج المنتج في المعمل من Upside Foods "آمن للأكل"، حيث قد يأتي اللحم المصنوع في المعامل قريبًا إلى طبق العشاء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

وقال الموقع، إن إعلان الوكالة، يتعلق تحديدًا بالدجاج المزروع الذي تنتجه شركة Upside Foods الناشئة في كاليفورنيا، ومع ذلك، قد يمتد قريبًا إلى اللحوم الاصطناعية التي تصنعها العديد من الشركات الأخرى.

وقال المفوض روبرت كاليف في بيان: "يشهد العالم ثورة غذائية والهيئة الامريكية ملتزمة بدعم الابتكار في الإمدادات الغذائية".

تعد سنغافورة حاليًا الدولة الوحيدة التي يمكن فيها بيع اللحوم المزروعة في المختبر للمستهلكين بشكل قانوني، من أجل تصنيع لحومها، تحصد Upside Foods الخلايا من أنسجة الدجاج وتنمو لحم الدجاج الصالح للأكل في ظل ظروف خاضعة للرقابة في المفاعلات الحيوية، تصر الشركة على أن اللحم المزروع مطابق لتلك التي تأتي من الدجاج المربى والمذبوح تقليديًا، لقد حددت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA " العملية المختبرية بالتفصيل.

تأمل "العشرات" من شركات الأغذية الأمريكية الكبرى في إنتاج لحوم محلية الصنع، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن المزيد من إعلانات هيئة الأغذية والأدوية الامريكية في المستقبل القريب.

قال بروس فريدريش، رئيس معهد جود فود: "هذه علامة فارقة مهمة نحو مستقبل الغذاء"، "ستتوفر اللحوم المزروعة قريبًا للمستهلكين في الولايات المتحدة الذين يرغبون في جعل الأطعمة المفضلة لديهم أكثر استداما، بالإضافة إلى الفوائد البيئية، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي نقاط الأسعار المرتفعة وشكوك المستهلكين إلى إبطاء التحول إلى اللحوم المصنوعة في المختبر، مما يعني أن المطاعم ومحلات السوبر ماركت قد لا تخزنها بكميات كبيرة في أي وقت قريب.