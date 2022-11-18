شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة طبيعية لمقاومة سرطان البنكرياس.. منها الليمون والثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجاهل الكثير من الناس صحة البنكرياس الخاصة بهم حتى يحدث خطأ ما، ومن المهم حماية هذه الغدد الصغيرة الموجودة بين المرارة والطحال والكبد، و يمكن القيام بذلك ببعض التغييرات البسيطة وبعض الإضافات إلى النظام الغذائي وفقا لما نشره موقع wilcowellness

ولاحظ الباحثون بعض الامور التي يجب أن تكون على دراية بها والتي قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس وهى :

الجانب الوراثي - وجود قريب تم تشخيصه

التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن

التدخين

السمنة - أنظمة غذائية غنية باللحوم الحمراء والمعالجة

الشخص فوق سن الستين

علامات وأعراض التهاب البنكرياس

ويجب أن تؤخذ مشاكل الجهاز الهضمي على محمل الجد، و إذا استمر ألم الجهاز الهضمي أو مشاكل الأمعاء لفترات طويلة من الزمن ، فقد تكون النتائج خطيرة للغاية ويصعب علاجها، ومن هذه العلامات :

المعاناة من نوبات متكررة من آلام الأمعاء

اليرقان - تراكم البيليروبين مما يؤدي إلى تحول لون العينين والجلد إلى اللون الأصفر أو البرتقالي

الرقة في بطنك

حركات الأمعاء ذات الرائحة الكريهة

انتفاخ الغازات والمعدة وعسر الهضم والتشنج في منطقة البطن

الإسهال والبراز الرخو وفقدان الشهية ونقص الوزن

ارتفاع نسبة السكر في الدم

ليس من السهل اكتشاف سرطان البنكرياس

أهم شيء يمكن لأي شخص القيام به هو أن يكون استباقيًا. تعرف على تاريخ عائلتك وقم بإجراء الاختبارات الجينية في وقت مبكر حتى تكون على دراية بالإمكانيات، و تناول نظامك الغذائي في وقت مبكر من حياتك، يمكن أن تؤدي التغييرات في نمط الحياة الصحي إلى تحسين مجموعة كبيرة من المضاعفات ومنها تناول هذه الأطعمة والاعشاب

الثوم

تقلل هذه العشبة من كمية السكر في الدم بينما تزيد من مستويات الأنسولين. حقق هذه الأهداف من خلال تناول 2-3 فصوص من الثوم المهروس يوميًا .

أوراق الزيتون

سيساعد هذا المستخلص في صحة وظائف الكبد والغدة الدرقية والبنكرياس. له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم والتورم الناجم عن التهاب البنكرياس. أظهرت بعض الدراسات أن أوراق الزيتون قد تساعد في إعاقة نمو الخلايا السرطانية إذا تم تناولها باستمرار.

بردقوش

يصبح مفيدًا في علاج الأكسدة التي يسببها مرض السكري، و له خاصية قوية مضادة لفرط سكر الدم والتي تتعامل مع المضاعفات طويلة المدى الناتجة عن مرض السكري.

الجنطيانا

الجنطيانا هي زهرة جميلة تعمل كمعزز لصحة البنكرياس. تساعد الجذور في تدفق عصارة البنكرياس لإنشاء جهاز هضمي صحي.

توت الأرز

تشبه العنب وتحتوي على العناصر الغذائية لمساعدة الجسم بأكمله. وتساعد البذور والقرون على تنظيم وظيفة البنكرياس الطبيعية ، وبالتالي تعزيز استقرار مستويات السكر في الدم.

الهندباء

من المعروف أن هذه الحشائش الصفراء المألوفة تكافح بفعالية خلايا سرطان البنكرياس. تشير بعض الدراسات إلى أن مستخلصات جذر الهندباء قد تتسبب في موت الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا الطبيعية. وتحضير بعض شاي الهندباء يساعد على طرد السموم من الأمعاء واستعادة أنسجة البنكرياس التالفة.

جذر عرق السوس

يعود جذر عرق السوس إلى الطب الصيني التقليدي. إنه مليء بالخصائص المضادة للالتهابات التي تقلل الألم والتورم. و علاج ممتاز للعديد من الاضطرابات المرتبطة بالبنكرياس.

ليمون

تساعد هذه الفاكهة القوية في الحفاظ على عمل البنكرياس بسلاسة من خلال تحفيز إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي الحيوية.