التخلص من نحافة الجسم بهذه الوصفات

بيروت - نادين محمد - ترغب بعض السيدات بزياده اوزانهن، وتحتاج عملية زياده الوزن الى وقت للحصول على الزياده المطلوبه فى الجسم وقد تكون النحافة مضرة بالصحة اذا كانت ناتجة عن سوء التغذية فالطبيعي ان الجسم يحتاج الى جميع العناصر الغذائية المفيده من البروتينات والفيتامينات والمعادن ، و فيما يأتي سوف نذكر لكِ عزيزتى المرأة بعض الإرشادات الغذائية التي ننصحك باتباعها لزيادة الوزن والحصول على نتائج مرضية .

وصفة سموثي الموز واللبن

المكونات

3 ثمرات من الموز المهروسة

كوب من اللبن

نصف كوب من الزبادي

2ملعقة كبيرة من العسل

3 ملاعق كبيرة من الشوفان

طريقة التحضير والتنفيذ

اخلطي المكونات جيدا حتي تحصلي علي خليط مناسب

تناولي السموثي مع وجبة الافطار

كرري الوصفة مرة يوميا

وصفة الخميرة والسكر

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة

كوب من اللبن الدافي

2 ملعقة كبيرة من السكر

طريقة التحضير والتنفيذ

اخلطي المكونات جيداا حتي تحصلي علي خليط مناسب

اشربي الخليط علي معدة فارغة

كرري الوصفة مرة يوميا

وصفة الزبادي والطحينة

المكونات

2ملعقة كبيرة من الطحينة

كوب صغير من الزبادي

طريقة التحضير والتنفيذ

اخلطي المكونات جيداا حتي تحصلي علي خليط مناسب

اشربي الخليط علي معدة فارغة

كرري الوصفة مرة يوميا

وصفة الحلاوة الطحينية والحمص

المكونات

2ملعقة صغيرة من الحلاوة الطحينية المطحونة

2ملعقة صغيرة من الحمص

2ملعقة صغيرة من فول سوداني

2ملعقة صغيرة من السمسم

2ملعقة صغيرة من الفستق

كوب من اللبن كامل الدسم

طريقة التحضير والتنفيذ

اخلطي المكونات جيداا حتي تحصلي علي خليط مناسب

تناولي الوصفة علي معدة فارغة

كرري الوصفة مرة يوميا

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