تسمين الجسم بسرعة رهيبة 

بيروت - نادين محمد - على الرغم من أن النحافة يمكن أن تكون صحية في كثير من الأحيان، إلا أن نقص الوزن يمكن أن يكون مصدر قلق إذا كان نتيجة سوء التغذية أو إذا كنتِ حاملاً أو لديكِ مخاوف صحية أخرى، لذلك إذا كنتِ تعانين من نقص الوزن، فإليكِ بعض النصائح من أجل تسمين الجسم بسرعة، وكذلك يمكنكِ استشارة طبيبكِ او أخصائي التغذية الخاص بكِ لوضع خطة تناسبكِ.

خمس وجبات في اليوم

غالبية الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن، يكون بسبب شعورهم بالشبع لفترات طويلة، وأحياناً قد ينسوا تناول وجباتهم، لهذا فإن أفضل حل هو وضع خطة لتقسيم وجباتكِ الثلاثة الرئيسية إلى 5 أو 6 وجبات رئيسية في اليوم.

الأطعمة الغنيّة بالمغذيات

اختاري الأطعمة الغنيّة بالمغذيات، وذلك كي تشعرين بنتيجة سريعة لزيادة الوزن، كجزء من نظامكِ الغذائي المتكامل، مثل الباستا والحبوب والخبز، إلى جانب الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان، وبالطبع مصادر البروتين الخالية من الدهون حتى لا تزيدي زيادة غير صحيّة، علاوة على المكسرات والبذور.



جربي العصائر والمخفوقات

لا تساعدكِ المشروبات الغذائية على زيادة الوزن، هي فقط ترفع نسبة السكر في الجسم وقد تتسبب في الإصابة بالأمراض، وبدلاً من ذلك جربي العصائر والمشروبات المخفوقة الصحية المصنوعة من الحليب والفواكه الطازجة أو المجمدة، ويمكنكِ مثلاً رش بذور الكتان المطحونة عليها لاستفادة أصلاً، حيث تعتبر تلك العصائر بمثابة وجبة غنيّة بالمصادر الصحية، التي تمنحكِ إحساس بالامتلاء وتساعدكِ في اتباع نظام صحي وزيادة أفضل في الوزن بطريقة صحيّة.

راقبي أوقات شربكِ للسوائل

يجد بعض الأشخاص أن شرب السوائل قبل الوجبات يضعف شهيتهم، وتعتبر تلك أحد النصائح الشهيرة للأشخاص الذين يغربون في إنقاص وزنهم، لهذا قد يكون من الأفضل تناول مشروباتكِ بعد الوجبة، أو تناول مشروبات ذات سعرات حرارية أعلى مع وجبة خفيفة.

تناول وجبة خفيفة قبل النوم

يمكنكِ تناول وجبة خفيفة قبل النوم مثل شطيرة من زبدة الفول السوداني، أو شطيرة ملفوفة مع الأفوكادو والخضروات المقطعة واللحوم الخالية من الدهون أو الجبن.

أضيفي المزيد من السعرات إلى أطباقكِ

احرصي على إضافة المزيد من السعرات إلى أطباقكِ، مثل الجبن في الطواجن والبيض المخفوق ، والحليب المجفف الخالي من الدسم في الحساء واليخنات، وبين الحين والآخر تناول أطعمة تحبيها كمكافأة لكِ مثل الآيس كريم، أو كعك النخالة، وكذلك ألواح الجرانولا.

تساعد التمارين الرياضية، وخاصة تمارين القوة، على زيادة الوزن عن طريق بناء عضلاتك، كما قد يؤدي التمرين أيضًا إلى تحفيز شهيتك، وتقوية الجسم، مما تشعرين بتحسّن سريع في زيادة وزنكِ.

ملاحظة مصدر الصور موقع Freepik

المصدر: mayoclinic

تابعي أيضاً: