شكرا لقرائتكم خبر عن نظف القولون والأمعاء بتناول هذه المشروبات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج كل فترة القولون والأمعاء لتنظيف من تراكم الغازات بهما، فالغازات تعد جزءا طبيعيا من عملية الهضم، ولكنها في حالة تراكمها داخل الأمعاء والقولون تشكل ألما وانتفاخا في المعدة، وعدم الراحة، ولذا يجب التخلص منها على الفور وعدم السماح بتراكمها.

وحول ذلك، قدم التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED” أبرز وأهم المشروبات التي تساعد في طرد الغازات من القولون، ومنها:

-النعناع، الذي يعد من أهم وأبرز المشروبات علي الإطلاق في تنظيف القولون من الغازات المتراكمة، فالنعناع يحتوي علي مركبات مضادة للالتهابات والبكتيريا التي تساعد بشكل كبير في علاج أعراض تراكم الغازات وأيضا التهاب المعدة، ولذا عليك تناول هذا المشروب الرائع.

-الكمون، يعتبر من المشروبات الرائعة التي تساهم بشكل كبير في تحفز عصارة الجهاز الهضمي، وعدم السماح بتراكم الغازات في القولون، كما أن تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في علاج مشاكل الحموضة والعسر الهضمي.

-الشمر يعد من الأعشاب التي تعمل على ارتخاء عضلات الأمعاء، وتقلل من فرص الإصابة بالتهاب المعدة، كما أن تناولك له يساهم بشكل كبير في التخلص من الغازات المتراكمة في القولون، ولذا لا تتردد في القضاء عليه.

-البقدونس يعد من الخضراوات ذات السحر الخاص، حيث أنه يعمل على إدرار البول ويساهم في زيادة فقدان الغازات المتراكمة في الجسم، ولذا عليك التخلص من هذا الأمر على الفور.

-الكراوية، تعد من الأعشاب الجيدة في القضاء على الغازات المتراكمة في الجسم، كما أن تناولك لها يساهم بشكل كبير في التخلص من الانتفاخات وتهدئة المعدة.

كما أشار التقرير، أن هناك بعض الأشياء الخاطئة التي يقوم الشخص باتباعها وتتسبب في تراكم الغازات بالقولون، ومنها تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والأطعمة المقلية، والحارة، وتناول البقوليات كالفول والعدس، والمشروبات الغازية،ولذا عليك التقليل من تناول هذه الاطعمة قدر الإمكان.