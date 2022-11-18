شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين تناول الماء وتخفيف ألم التهاب البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب البروستاتا من الأمراض التي يصاب بها الكثير من الرجال، وتتمثل أعراض التهاب البروستاتا فى الألم الشديد وكثرة التبول، ولذا يسعى جميع الرجال المصابين بهذا المرض للوصول لحل أمثل لعلاج هذا الالتهاب والتعرف على أفضل الطرق التي تقلل من الأعراض المزعجة.

وهناك بعض الدراسات الطبية التي تؤكد أن تناول الماء بكثرة، يعد من الحيل الجيدة لعلاج التهاب البروستاتا، وذلك وفقا لموقع. "Ben's Natural Health" .

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الفوائد لشرب الماء في علاج التهاب البروستاتا، فتناولها لكميات كافية ووفيرة يعد إحدى الطرق الطبيعية التي تساعد في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم، وأيضا الحفاظ على صحة البروستاتا، ولذا يجب تناول ما لا يقل عن تناول 2 لتر علي الأقل من الماء يوميا.

فتناول الماء بكميات وفيرة مفيد بشكل عام للجسم، وبشكل خاص لمرضي التهاب البروستاتا، لأن تناولها ينتج كميات جيدة من البول، التي تقلل من حدة التهاب البروستاتا، وأيضا تساهم بشكل كبير في تقليل أعراض الإصابة.

وحث التقرير مرضى التهاب البروستاتا على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية، و تجنب تناول الدهون غير الصحية، والإكثار من الخضراوات والفواكه لأنها تساهم بشكل كبير في تقليل مشاكل التهاب البروستاتا، كما أنه يجب الحفاظ على الوزن وتجنب زيادته.